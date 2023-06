La Mercury racconta i Queen. Ultima serata della rassegna “Note di stelle”

Domani, Martedì 27 Giugno, Piazza XX Settembre accoglierà l’ultima serata della rassegna “Note di stelle” organizzata da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.

L’imperdibile appuntamento delle 21.00 è con il “La Mercury racconta i Queen – con Giacomo Voli e Nik Messori”. I Queen suonati dal vivo e raccontati attraverso aneddoti divertenti e curiosi, uno show che coinvolge il pubblico riproponendo i brani immortali e famosissimi in un’originale veste acustica, che lascia pieno spazio alle esecuzioni musicali.

Con Francesca Mercury (voce narrante), Giacomo Voli (voce solista), Nik Messori (chitarra).

E anche per quest’ultima serata, alle ore 18.00, il cortile interno di Palazzo Carandini, in via dei Servi. 5, si trasformerà in un salotto letterario con la presentazione del libro “Il Ritorno del Mostro di Modena” di Luigi Guicciardi. Una nuova indagine per il commissario Giovanni Torrisi: un’inchiesta che fa rivivere il ricordo del ‘mostro di Modena’, che tra il 1983 e il 1995 uccise varie prostitute senza mai essere identificato. Le indagini si complicano quando a essere uccisa dal mostro è una donna ben diversa, ricca e influente, nonché amica personale del commissario.

Il ricco calendario di Modenamoremio è patrocinato dal Comune di Modena.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre Altoforno Impasti Agresti, Prime Restaurant Fish, Rucola e Stracchino, Sosta Emiliana, Vasinikò per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.

Il programma completo, le date di recupero in caso di maltempo e i contatti dei locali sono consultabili sul sito www.modenamoremio.it