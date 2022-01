Mercato al Novi Sad anche nel lunedì di San Geminiano

Una bella occasione di shopping all’aria aperta per tutti coloro che di solito essendo al lavoro non possono usufruirne. Lunedì prossimo 31 gennaio, festa di San Geminiano patrono di Modena, si svolgerà come di consueto il classico Mercato del lunedì al completo, nell’anello esterno del parco Novi Sad, dalle 7 alle 14.30.

Diversificata come sempre l’offerta - proposta dagli operatori ambulanti del Consorzio Il Mercato di Modena a prezzi davvero alla portata di tutti – con un’attenzione particolare ai capi di abbigliamento e calzature per tutta la famiglia, come giacche, giacconi e scarpe adatte all’inverno.

Non mancheranno accessori d’arredamento per la casa, utensili, biancheria per la cucina e per le altre stanze della casa, piante e fiori per chi ha voglia di rallegrare con un po’ di colore terrazze e giardini. Davvero ricca poi l’offerta di prodotti enogastronomici, dal pesce alla carne, dalle uova ai latticini, dai dolciumi alla frutta e verdura di stagione.