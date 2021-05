Solenne Messa Crismale lunedì nella Cattedrale di Carpi

Prezzo non disponibile

Lunedì 17 maggio, alle ore 19, in Cattedrale a Carpi, monsignor Erio Castellucci, vescovo di Carpi, presiederà la solenne celebrazione della Messa Crismale.

Solitamente questa Messa apre le celebrazioni del Triduo Pasquale ma quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile celebrarla nel giorno indicato dal calendario liturgico.

Questa celebrazione è importante perché saranno presenti tutti i Sacerdoti e i Diaconi della Diocesi per rinnovare le loro promesse e, nel corso della celebrazione, si consacreranno gli olii santi, che serviranno per i sacramenti del battesimo, della cresima, dell’ordine sacro e dell’unzione degli infermi.

I sacerdoti e diaconi saranno circa una settantina e non potendo tutti concelebrare sul presbiterio occuperanno, distanziati, parte dei banchi, con una riduzione dei posti a disposizione dei fedeli.

In considerazione della capienza limitata della Cattedrale per consentire ad un maggior numero di fedeli di seguire la celebrazione della Santa Messa Crismale è prevista la trasmissione in diretta a partire dalle ore 19 sul sito diocesicarpi.it e sul canale YouTube Notizie Carpi

