"Metamorfosi del paesaggio", sette artisti italiani in mostra al Club La Meridiana

La mostra “Metamorfosi del paesaggio” inaugura sabato 10 ottobre alle ore 17.30, nella cornice della villa settecentesca del Club La Meridiana, nella sede in via Fiori 23, a Casinalbo di Formigine (Modena).

La curatrice Barbara Ghisi presenterà le opere di 2 fotografi, 4 pittori e 1 scultore che si confronteranno sul tema del paesaggio e delle sue trasformazioni attraverso la visione artistica dall’Iperrealismo all’immagine onirica. I fotografi modenesi Guido Roli e Carlo Olivieri mostreranno scatti, anche notturni, che colgono la visione del paesaggio naturale dei campi e architettonico delle città, dove le luci giocano per creare forme colorate e astratte. Il pittore Arturo Bosetti proietterà invece gli spettatori in un paesaggio introspettivo, onirico ed evanescente dove colori forti e sfumati si alternano per emozionarci. Nicoletta Zancanella sfoggerà uno stile figurativo di bella pittura classica, con colori legati alla terra e al verde della natura tra boschi e campagne. Da Pontremoli di Massa Carrara giungerà poi il pittore figurativo Alessandro Rabuffi, amante del Verismo toscano e dell’Impressionismo francese che porta in mostra paesaggi con alberi. Da Crema arriverà ancora Gianfranco Favaro con i suoi paesaggi che sfiorano l’iperrealismo. Alberi innevati, casolari e strade delle campagne lombarde realizzati con una tecnica ad olio raffinata e impeccabile. Chiuderà infine il gruppo lo scultore Lino Bianco con le sue opere amorfe in ceramiche raku, terracotta e vetrofusione. Echinoidi e mondi in trasformazione con la presenza di giardini zen per completare l’idea personale del paesaggio contemporaneo.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 29 ottobre tutti i giorni dalle ore 10 alle 19. All'ingresso sarà necessario suonare al settore sportivo. Per maggiori informazioni, contattare il numero telefonico 328 8662152.

