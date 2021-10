"Metamorfosi" di Matthew Lenton apre la stagione del Teatro Fabbri di Vignola

Mercoledì 20 ottobre alle ore 21.00 alza il sipario del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola Metamorfosi, produzione ERT / Teatro Nazionale, Vanishing Point e Tron Theatre diretta dallo scozzese Matthew Lenton.

Dopo 1984, il regista, direttore artistico e fondatore della compagnia Vanishing Point, già insegnante presso il Royal Conservatoire of Scotland e primo direttore britannico dell’École des Maîtres, torna a collaborare con il Teatro Nazionale dell’Emilia-Romagna, scegliendo di riscrivere l’opera più celebre di Franz Kafka.



La metamorfosi è la storia di un uomo qualunque, che una mattina scopre improvvisamente di essersi trasformato in un enorme insetto. La sua famiglia, sconcertata da questa bizzarra condizione, lo rinchiude nella sua stanza, riluttante nell’accettare che da qualche parte, dentro quel colossale insetto, si nasconde il vero Gregor Samsa… Nell’allestimento di Lenton il ruolo del protagonista è affidato a Alessandro Bay Rossi e a Nico Guerzoni che interpreta la metamorfosi di Gregor Samsa. Angela Malfitano è la madre, Paolo Musio il padre, Elena Natucci la sorella. Cristiana Tramparulo e Jacopo Trebbi sono gli inquilini di casa Samsa. Trebbi veste anche i panni del capo di Gregor.

Tragicomico, iconico, desolante, l’apologo del grande scrittore praghese è una raffigurazione impietosa della condizione umana, della realtà quotidiana che si fa gabbia per le esistenze più piccole, in cui anche i rapporti più intimi e i volti più familiari si trasfigurano in una maschera minacciosa. Racconta quanto sia facile sentirsi diversi da tutti gli altri e di quanto sia facile per gli altri avere paura di qualcuno solo perché diverso. Con la sua cifra visionaria – il gioco fra buio e luce, il prisma voyeuristico di uno schermo e la relazione tra voci interne e fuori campo – la regia catapulta gli spettatori nel mondo capovolto del protagonista.

Le scene e costumi sono di Kenneth MacLeod, il disegno luci di Simon Wilkinson mentre il tappeto musicale è del sound designer Mark Melville (che aveva già curato il suono di 1984).



Note di regia

«Metamorfosi è il gemello di 1984. La creazione di 1984 per ERT Fondazione ha, infatti, fortemente influenzato la mia decisione di trovare un’altra storia da adattare per il teatro. Quale storia però?

Ho letto La metamorfosi da ragazzo e ne rimasi deluso. “Davvero?”, pensai. “Un uomo si trasforma in insetto e la sua famiglia ne è sconvolta. Tutto qui?”

Rileggendolo vent’anni dopo, la mia reazione è stata molto diversa.

Proprio come 1984, il racconto sembra parlare del mondo che vedo intorno a me, una storia vecchia ma totalmente aderente al presente che viviamo oggi. Si racconta di quanto sia facile sentirsi diversi da tutti gli altri. Ma, ancora più importante, di quanto sia facile per gli altri avere paura di qualcuno solo perché diverso, e quindi per la maggioranza avere paura della minoranza. È una questione complessa, ci consente di capire perché la maggioranza può avere paura: Gregor Samsa finisce comunque per trasformarsi in insetto. Chiunque si spaventerebbe trovandosi un insetto gigante in casa, anche se fosse suo fratello, no? Come reagiremmo? Fino a quando riusciremmo a essere affettuosi e pazienti? Conducendo il pubblico all’interno della mente di Gregor, la storia finisce per suscitare la nostra empatia nei suoi confronti. Ci porta a domandarci, e se succedesse a me? Quale reazione mi aspetterei dagli altri se fossi io al suo posto?».

Informazioni e prenotazioni Teatro Ermanno Fabbri: prezzi dei biglietti € 24 / 11. Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Pietro Minghelli, 11 – Vignola. Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00 | info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 9120911.

Ingresso consentito ai possessori di green pass come definito nel DPCM n.105 del 23/07/2021, art.3 comma 4. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass. Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.

