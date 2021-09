"Una vita da tifoso": Sergio Greco presenta il suo nuovo libro a Carpi

Si conclude giovedì 30 settembre la rassegna promossa dalla Cgil di Carpi insieme allo Spi Cgil e a varie associazioni del territorio “Metti un pomeriggio un libro a Carpi” con la presentazione del libro “Una vita da tifoso, ovvero un sindacalista nel pallone” (Progettarte Officina Culturale, 2021) del sindacalista Cgil Sergio Greco. L’appuntamento è alle ore 18.30 presso il Centro sociale Guerzoni (via Genova, 1).

Non una vera storia, non una vera autobiografia, uno spaccato della società napoletana degli anni ’70 e ’80 che racconta come anche la passione per lo sport rappresenti una lezione di vita. L’autore Sergio Greco dialoga con Giorgio Benincasa coordinatore Cgil della zona di Carpi.

Questa serie di incontri con gli autori vuole essere un’occasione di approfondimento su temi diversi, alcuni dei quali non considerati tradizionalmente “sindacali”, e di prefigurare una collaborazione tra varie associazioni (Cgil, Arci, Ancescao, Natalia Ginzburg) per la promozione di iniziative culturali sul territorio.





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...