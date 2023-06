Michael Pergolani presenta "Nudo" al Consorzio Creativo di Modena

Venerdì 9 giugno 2023 alle ore 19:00 presso la Bottega del Consorzio Creativo incontro con l’autore Michael Pergolani per la presentazione e reading del suo libro "Nudo" (ed. L'Altracittà). L’autore dialoga con Carlo Gregori; accompagnamento musicale di McGraffio

"Nudo" è il racconto di una generazione nata dalle macerie della seconda guerra mondiale, che ha conosciuto le droghe e utilizzato musica, sesso e scrittura come atto politico e di libertà.

Il romanzo di Michael Pergolani è un blues grondante disperazione, narcisismo, umorismo voglia di vivere misto a tragedia, romanticismo, deformato dalle droghe, amicizia, musica, vita e morte. È il romanzo di un testimone eccezionale. Eccezionale perché il testimone non parla ma scrive con precisione e poesia. La bellezza del suo romanzo sta nel dettaglio della scrittura e negli ingredienti visionari, ritmici, incalzanti, senza pudori. Il suo libro è un portafoglio di memorie vitali (dal nazismo ai giorni nostri col carburante dell’arte d’avanguardia, del sesso, del rock, delle droghe, della televisione, del giornalismo e della sua vita privata): quarant’anni di vita riversi su un romanzo polifonico a più piani temporali, stilistici e drammaturgici.

La sua scrittura ritmica, incisiva, a tratti visionaria, ha negli eroi della Beat generation (in particolare Gregory Corso e Lawrence Ferlinghetti) i suoi padri putativi, incrocia la ferocia di Charles Bukowski e contiene le strutture polifoniche di John Dos Passos di cui Pergolani è grande ammiratore. Inevitabile il paragone con l’altro grande cronista musicale “maledetto”, l’americano Lester Bangs. Pergolani ci racconta nel suo romanzo-confessione quel periodo ricco e fecondo di una poesia che arriva da ovest con Bob Dylan e l’epopea della contro cultura rock, il Greenwich Village come ombelico del mondo, le Black Panthers e le manifestazioni pacifiste contro la guerra in Vietnam. In NUDO, la base dei racconti è la Londra degli anni Sessanta e Settanta, in cui sono forti gli echi della rivoluzione culturale in corso, segnati da ripetute incursioni newyorkesi, rafforzate da relazioni amicali e professionali con i maggiori cantanti e folk singers americani. Il libro è corredato da testi di brani musicali, articoli giornalistici e interviste.

“Vendo nebbie psichiche, folate di passione, alcune taniche di lacrime salmastre, sentimenti solubili in bustina, risate nello specchio in frantumi …”

Michael Pergolani

Nasce a Lubecca il 14 gennaio 1946 da madre tedesca e padre italiano. Attivo da fine anni sessanta come autore televisivo, conduttore radiofonico, giornalista, scrittore, fotografo, dal 1968 al 1980 visse a Londra da cui corrispose ‘L’Altra Domenica’ di Renzo Arbore Noto, tra l'altro, per la sua interpretazione di Nick Colasanti in ‘Quel Maledetto Treno Blindato’ di Enzo G. Castellari. Ha collaborato inoltre alla sceneggiatura di ‘No grazie, Il caffè mi rende nervoso’ di Lodovico Gasparini, al fianco di Massimo Troisi e Lello Arena.Nel 2001 ha ideato il programma ‘Demo, L’Acchiappatalenti’, striscia quotidiana su Radio Rai Uno dedicata alla musica emergente e indipendente italiana.