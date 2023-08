Michele Castaldo, il giovane talento del pianoforte in concerto a Rocca Rangoni

Giovedì 31 agosto alle ore 21.00 a Spilamberto presso il Cortile d’onore di Rocca Rangoni si terrà l’ultimo appuntamento dell'estate AdM, all'interno della rassegna Note di Passaggio. Si esibirà il pianista Michele Castaldo, giovanissimo talento non ancora diciottenne, tra gli allievi di punta del Conservatorio "Martini" di Bologna. Il concerto propone pagine scritte da tre fra i maggiori pianisti-compositori della storia della musica: Beethoven (la giovanile Sonata op.10 n.3), Chopin (la Polacca in fa # minore) e Rachmaninov (4 impegnativi Études-Tableaux dall'op.39 e la sontuosa Seconda Sonata).

Nato a Bologna nel 2005, Michele Castaldo è ammesso al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna nel 2016 nella classe di Victoria Pontecorboli e poi di Flavio Meniconi. Allievo di Giorgio Farina, frequenta attualmente il Triennio Accademico con Federico Nicoletta.

Dal 2013 ha partecipato a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, classificandosi sempre ai primi posti: 1° premio ai concorsi nazionali “Città di Riccione” e “Città di Giussano” e ai concorsi internazionali “International Moscow Music Competition” e “American International Music Competition Cleveland”; 1° premio assoluto ai concorsi Internazionali “Città di Villafranca” (premio del pubblico e premio Speciale Amadeus), “Città di San Donà di Piave”, “Festival 4 Arts Romania” (Grand Prize e Festival 4 Arts Tropy), “Orbetello Piano Competition 2023” e “Andrea Baldi 2023” (cat. fino 35 anni). Ha partecipato a varie masterclass, tra cui si ricordano quelle con Tatiana Levitina, Olaf Laneri, Leonora Armellini, Giorgio Farina e Alexander Romanovsky.

A 12 anni, con l’orchestra del Conservatorio di Bologna diretta da Vincenzo De Felice, esegue il concerto per pianoforte e orchestra n. 2 K.39 di W. A. Mozart.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli (all’incrocio tra Via S. Maria e Via Vischi). Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Spilamberto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it