San Cesario, Jazz in Villa con Michele Vignali e Funky Night Jam

Domenica 29 agosto alle 21.30 la rassegna “Jazz in Villa” nel Parco di Villa Boschetti si chiuderà con la Funky Night Jam e lo special guest Michele Vignali, uno dei musicisti jazz più “black” della scena italiana. L’evento, ad ingresso gratuito con Green Pass, nel pieno rispetto di tutte le misure per il contenimento del contagio previste, si inserisce nell’ambito della “Nostra Festa”, organizzata dal Comune di San Cesario sul Panaro, in collaborazione con l’Associazione Le Contrade di San Cesario.

Le serate di “Funky Night Music Jam Session” hanno visto la propria genesi tra le mura dell'Osteria del Bottegaio nella primavera del 2017; da allora le jam session si ispirano principalmente a gruppi storici del genere quali Headhunters, Mandrill, Azymuth, Meters, e molti altri. In occasione del Modena Jazz Festival 2021 il quintetto sarà di scena a Villa Boschetti a San Cesario, con l'auspicio di creare un ponte tra i vari esponenti della musica dal vivo della città, uniti dalle sonorità classiche del Funk, dalla tradizione del Jazz e dalla volontà di cercare nuovi stimoli nell'improvvisazione, spaziando fra più generi.

L’Associazione Amici del Jazz, dopo aver invitato il leader dei Funk Off Dario Cecchini, ora ha pensato di coinvolgere uno dei musicisti jazz più “black” della scena italiana il

sassofonista Michele Vignali inizia lo studio del sassofono sotto la guida del maestro Giorgio Baiocco. Si perfeziona in seguito grazie agli stretti contatti intrattenuti con due giganti del sax tenore: Steve Grossman e Sal Nistico divenendo di quest’ultimo l’allievo prediletto. Nel 1996 ottiene l’attestato al corso di perfezionamento jazz al conservatorio dell’Aia (Olanda). Inizia un intensa attività concertistica nei jazz club e festival principali.

Nel 2006 pubblica il disco “Too close for comfort ” (con il leggendario batterista italiano Gianni Cazzola) che ottiene notevole riscontro presso la critica specializzata. Collabora in varie occasioni con musicisti quali Flavio Boltro, Steve Gut, Tom Kirckpatrick, Joe Cohn, Marco Tamburini, Piero Odorici e molti altri. Fa parte della “Jazz in It Orchestra” la

“resident band”che da parecchi anni si esibisce al festival “Jazz in It” di Vignola, accompagnando solisti di fama internazionale. Oltre all’ambito jazzistico è molto attivo anche nel campo della musica pop: collabora con Neffa e Articolo 31 e da parecchi anni fa parte integrante della band di Vinicio Capossela col quale registra gli album “Il ballo di S.Vito” e “Nel niente sotto il sole”e con cui compie tournee in Europa e negli Stati Uniti oltre che nei principali teatri italiani. Accanto all’attività concertistica affianca quella didattica insegnando sassofono e flauto traverso.

Durante la serata sarà presente un punto ristoro gestito dall’Associazione Le Contrade di San Cesario.

Per info: Ufficio Cultura -059.936722 - ufficiocultura@comune. sancesariosulpanaro.mo.it