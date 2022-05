"Miglio delle Stelle", la gara podistica formiginese arriva alla 28° Edizione

Si terrà giovedì 19 maggio a partire dalle ore 20 il 28° Miglio delle stelle, gara organizzata dalla Podistica formiginse.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, tornano i classici percorsi sia per le categorie giovanili, che avranno l’iscrizione gratuita (dai 400 m ai 1609 m del miglio in base alle categorie) sia per gli adulti che si sfideranno, nel corso di tre diverse batterie (due maschili e una femminile), nella staffetta a 3 su 1609 m ciascuno.

Il ritrovo è davanti al castello. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 18 maggio alle ore 14.00.