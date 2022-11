Il fumettista Miguel Vila ospite di "Matite" alla San Faustino

La provincia come luogo fisico e dell’animo, tra fragilità e morale, raccontata nei fumetti di Miguel Vila, che giovedì 24 novembre alle 18.30 sarà protagonista del secondo incontro di Matite, alla Biblioteca del Fumetto della Polisportiva San Faustino di Modena. L’autore, che con il suo libro di esordio, “Padovaland”, edito da Canicola nel 2020 si è aggiudicato il premio Cecchetto - artista rivelazione al Treviso Comic Book Festival 2021 e nello stesso anno il Gran Guinigi come Miglior esordiente a Lucca Comics and Games, presenta “Fiordilatte”, che torna a offrire una nuova fotografia schietta e reale della società contemporanea e della provincia italiana.

L’autore farà una chiacchierata tra fumetti e vita e donerà una copia autografata della sua opera alla biblioteca, che continua così ad arricchire la collezione. Chiude la rassegna, il 1 dicembre, Noemi Vola (1993), autrice e illustratrice italiana che ha pubblicato con Corraini Edizioni “Sulla vita sfortunata dei vermi", piccola opera d’arte e ironia selezionata tra i cinque migliori libri del 2021 per il CICLA Chen Bocui International Children’s Literature Award e che ha ricevuto la Menzione Speciale al Bologna Ragazzi Crossmedia Award 2022. Nel 2022 le sue illustrazioni sono state selezionate per il Bologna Children’s Book Fair. Matite è un progetto a cura di Arci Modena, Polisportiva San Faustino, Città Futura con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Fondazione di Modena. Ingresso libero con tessera Arci.