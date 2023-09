Mindfulness e benessere nella Riserva di Sassoguidano con Walk-In

Domenica 10 settembre, ritrovo ore 10 puntuali presso il parcheggio dell'oratorio di Sassomassiccio. Rientro verso le 13.

Una mattina per scoprire che, insite in noi e nell'ambiente che ci circonda, si trovano già le risorse e le qualità necessarie per sperimentare un relazione di reciproca cura con la Natura. Il contesto naturalistico protetto della Riserva Naturale di Sassoguidano ci offre la possibilità di sperimentare come corpo e mente insieme possono essere allenati a rallentare un po' per lasciare spazio al silenzio, all'intuizione, alla rigenerazione. Durante la semplice passeggiata, accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e Mindfulness, non cammineremo tanto per arrivare da qualche parte, quanto per arrivare ad ogni istante, ad ogni passo.

Difficoltà: semplice, circa 4km e 100m dislivello. Costo a partecipante: 15 euro. Conduce: Cristina Mori - psicologa, istruttrice Mindfulness, guida ambientale escursionistica.

Iscrizione obbligatoria al seguente link: https://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi/riserva-di-sassoguidano/307-mindfullness-benessere.html.