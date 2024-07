Torna a Mirandola l’appuntamento con lo Street Food

Ritorna a Mirandola l’appuntamento con l’irresistibile “cibo di strada”, con la musica e... con tante risate: un’occasione imperdibile per condividere momenti di svago, fruendo a pieno del centro storico. “Street Food Mirandola” è l’evento pensato per tutta la comunità che, nelle nove edizioni precedenti, ha saputo intercettare il gradimento di migliaia di mirandolesi e attirare un vasto pubblico proveniente dai territori limitrofi.

Come tradizione (recente) vuole l’evento si svilupperà su tre serate, con l’aggiunta di una “serata special”: partenza Venerdì 19 Luglio – fornelli accesi a partire dalle ore 19 - e gran finale previsto per Lunedì 22 con lo spettacolo comico di Giuseppe Giacobazzi, direttamente dal palco di Zelig, accompagnato sul palco da Alessandro Politi e da “I Masa”. Per l’irriverente comico romagnolo la prevendita procede a gonfie vele: toccata quota 900 tagliandi già venduti sulle 1.000 sedute disponibili in totale. I tagliandi sono acquistabili su Vivaticket o presso i seguenti punti vendita su Mirandola:

- Tabaccheria “Tab28” (Via Agnini, n°15)

- Gelateraia “Arcobaleno” (Via Firenze, n°8)

Saranno rappresentate ben 20 fra cucine tipiche regionali e internazionali, espressione del buon cibo di strada preparato sul momento, con decine di manicaretti perfetti per essere degustati in Piazza Costituente o, perchè no, nel corso di una rilassante passeggiata serale/notturna. Riflettori puntati sulla cucina messicana, argentina, paella spagnola, cucina toscana, gli irresistibili hamburger di Fassona, la piadina romagnola, gli arrosticini abruzzesi, bombette pugliesi, e – è proprio il caso di dirlo “dulcis in fundo”... i cannoli siciliani. Quattro serate enogastronomiche, accompagnate da altrettanti spettacoli serali sul palco allestito in Piazza Costituente: Venerdì 19 Luglio si esibirà la Dj di fama internazionale e produttrice Giusy Consoli, Sabato 20 Dj Set di Lorenzo Ramponi ed infine Domenica 21 Luglio serata rock con “Il Branco” che porteranno nel cuore della Città dei Pico la grande musica dal vivo.

“Lo Street Food, anche per la bravura degli organizzatori e dell’Assessore Gandolfi ha saputo diventare un evento capace di creare curiosità e attesa, con il centro storico pronto per accogliere centinaia di visitatori – commenta l’Assessore Donnarumma – Consci dell’importanza che questo appuntamento riveste per la comunità, assieme all’Accento che ha curato l’organizzazione artistica, abbiamo condiviso un programma congiunto che potesse intercettare un ampio ventaglio di gusti. Quattro serate di grande musica e risate, per tutte le età che speriamo possano ulteriormente impreziosire un evento tanto atteso nel palinsesto degli eventi estivi organizzati nella bassa modenese”.