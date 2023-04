A Mirandola la rassegna "Un circo contemporaneo all'antica" presentata da Circo El Grito

Quattro giorni di fantasia e suggestioni: dal 28 aprile all’1 maggio arriva a Mirandola (MO) la rassegna “Un circo contemporaneo all’antica” a firma Circo El Grito. Gli spettacoli – quattro per altrettante compagnie – si alterneranno nei quattro giorni ad orari diversi, e andranno in scena presso lo Chapiteau, l’Arena adiacente e la Roulotteatro allestiti nella zona della ex stazione degli autobus, con ingresso da via Circonvallazione. Possibilità di ristoro per gli spettatori nell’area dedicata ai food trucks.

I direttori artistici di Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini sono i fondatori non solo della compagnia ma anche del SIC (Stabile di Innovazione Circense, il centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo) premiato dalla Commissione ministeriale circhi con il punteggio più alto nella qualità artistica, presenta al pubblico una rilettura del circo attraverso una sezione di programmazione e di produzione in cui i principali protagonisti di questa antichissima arte mostrano la loro poetica, frutto della sperimentazione fra linguaggi diversi, come danza, teatro, musica e letteratura. Una nuova forma di spettacolo multidisciplinare, propulsore inesauribile della sperimentazione, come gli spettacoli di Circo El Grito hanno dimostrato in oltre 15 anni di attività e per i quali è stato il primo circo contemporaneo ad essere riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura (2015) e dalla Regione Marche (2016). I suoi fondatori, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, sono considerati dalla stampa i pionieri del circo contemporaneo in Italia: La compagnia che ridisegna i confini fra le arti (Il Corriere della Sera - 15/12/22).

A Mirandola nello chapiteau va in scena - dal 28 al 30 aprile alle ore 21 e lunedì 1° maggio alle ore 18 - Uomo Calamita di Circo El Grito, uno degli spettacoli di punta della compagnia, in cui si intersecano musica, circo, illusionismo e letteratura (sul palco Giacomo Costantini, lo scrittore Wu Ming 2 e il musicista Fabrizio “Cirro” Baioni). Di lato al tendone un’arena a cielo aperto, con gradinate che ospitano 190 persone, dove vengono presentati alle ore 18 la Compagnia Rasoterra con lo spettacolo Happiness (28 aprile) e Humberto Kalambres con il suo El Aletreo (29 e 30 aprile). E poi un progetto speciale nello scrigno di una roulotte-teatro per uno spettacolo intimo di 15 minuti, dedicato solo a 7 spettatori alla volta, 4 repliche ogni giorno (dalle ore 17 alle ore 20), in cui la Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale (dal 28 al 30 aprile).

La programmazione si svolgerà nello chapiteau del Circo El Grito, nell’Arena adiacente e nella Roulotteatro

venerdì 28 aprile 2023

Ore 18 – Compagnia Rasoterra presenta HAPPINESS/Arena (durata 44’)

Ore 17 – 17,30 – 19,30 – 20 (4 repliche) – Samovar presenta OFFICINA OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE/ Roulotteatro (durata 15’, capienza 7 spettatori)

Ore 21 – Circo El Grito presenta UOMO CALAMITA/Chapiteau (durata 60’)

sabato 29 aprile 2023

Ore 18 – Humberto Kalambres presenta EL ALETREO/Arena (durata 40’)

Ore 17 – 17,30 – 19,30 – 20 (4 repliche) – Samovar presenta OFFICINA OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE/ Roulotteatro (durata 15’, capienza 7 spettatori)

Ore 21 – Circo El Grito presenta UOMO CALAMITA/Chapiteau (durata 60’)

domenica 30 aprile 2023

Ore 18 – Humberto Kalambres presenta EL ALETREO/Arena (durata 40’)

Ore 17 – 17,30 – 19,30 – 20 (4 repliche) – Samovar presenta OFFICINA OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE/ Roulotteatro (durata 15’, capienza 7 spettatori)

Ore 21 – Circo El Grito presenta UOMO CALAMITA/Chapiteau (durata 60’)

lunedì 1° maggio 2023

Ore 18 – Circo El Grito presenta UOMO CALAMITA/Chapiteau (durata 60’)

Info e biglietti

L'UOMO CALAMITA -CHAPITEAU- INTERO € 12. RIDOTTO € 8 (per chi ha meno di 29 anni di età e per gli abbonati della stagione Teatrale 2022-2023) RIDOTTO €10 per chi acquista anche un biglietto per gli spettacoli dell’Arena (Happiness/El Aretreo)

HAPPINESS E EL ALETREO -ARENA- BIGLIETTO UNICO € 5

OFFICINA OCEANOGRAFICA SENTIMENTALE - ROULOTTEATRO- BIGLIETTO UNICO € 3

Presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini, via 29 maggio, 4

Da lunedì 17 aprile a mercoledì 26 aprile tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Presso il piazzale ex Stazione delle corriere in via Circonvallazione

Da venerdì 28 aprile a domenica 30 aprile dalle ore 16,30 alle 21.00

Lunedì 1° maggio dalle ore 17.00

Via mail: mirandola@ater.emr.it