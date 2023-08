Il concorso Miss Italia torna in piazza a Vignola

Vignola ospiterà una finale regionale del concorso Miss Italia, Miss Framesi Emilia - Romagna, che dà diritto ad accedere alle prefinali nazionali 2023. L’appuntamento con il concorso di bellezza a marchio Patrizia Mirigliani è per martedì 22 agosto, alle ore 21.00, nella cornice di piazza dei Contrari. Nell'occasione verrà assegnato anche il titolo di Miss Vignola terre di ciliegie 2023, riservato alle debuttanti, non solo vignolesi. Ci si può iscrivere anche nei giorni immediatamente precedenti all'evento. Potranno partecipare anche le ragazze che si erano iscritte in precedenza ma che non avevano avuto possibilità di partecipare, magari per problemi legati alle ferie, alle serate che si sono già tenute.

La manifestazione di Vignola, infatti, offre una delle ultime opportunità per iscriversi al concorso in vista della finalissima regionale in programma il 26 agosto a Sestola. Chi sarà eletta Miss Vignola avrà infatti la possibilità di partecipare alle ultime tre tappe del concorso prima dell'elezione di Miss Emilia- Romagna. L'iscrizione è gratuita: occorre avere la nazionalità italiane e un'età compresa tra i 17 e i 30 anni. Ci si può iscrivere o su missitalia.it o chiamando la coordinatrice al 3534038335 .

L’iniziativa promossa da Pro Loco Vignola Terra di ciliegie, in collaborazione con Gym Events, ha il patrocinio del Comune di Vignola e il sostegno di numerosi esercizi commerciali della città. Sarà, infatti, l’occasione non solo per vedere sfilare sul palco le più belle ragazze del territorio, ma anche per ammirare abiti e accessori forniti dai negozi cittadini che hanno contribuito a costruire l’evento. Sfileranno, infatti, capi da sposa, abbigliamento maschile e femminile, occhialeria e accessori.

Il programma della serata prevede un anticipo nel tardo pomeriggio quando le ragazze partecipanti alla selezione prenderanno parte a cocktail di benvenuto offerti da alcuni esercizi commerciali situati in centro, a cura di Caffè Torino, Winni Cafè e Gelatiamo. Come già due anni fa, le ragazze arriveranno in città a bordo delle auto d’epoca del Classic Club Vignola. La vera e propria selezione valida per partecipare alle fasi successive di Miss Italia è, invece, programmata in piazza dei Contrari a partire dalle ore 21.00. A presentare la manifestazione sarà Antonio Borrelli con la partecipazione della vignolese Martina Zanasi. L’ingresso all’area della manifestazione è libero.

Gli esercizi commerciali che sostengono l’evento sono Autoflavia di Savignano sul Panaro, la Pasta di Celestino, A tutto gas, Gp logistica, Miani floricoltura, Jey Cole Man, Centro Ottico, Cristina N, Wainer Morandi, Ferramenta Guaitoli, Osteria della Luna, Allianz assicurazione, Eliostudio, Moda Spose, Parrucchieri Karisma.