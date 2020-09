"Mister Jackpot", lo spettacolo teatrale al parco San Polo

Venerdi' 18 Settembre alle ore 21 al parco San Polo va in scena MISTER JACKPOT, spettacolo teatrale organizzato dal Comune di Castelvetro di Modena in collaborazione con Ausl di Modena progetto G.A.P. e Unione Terre di Castelli.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. In casio di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla giornata successiva (19 settembre).

Info al 059758860 o cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it



SINOSSI

Un'esplorazione emotiva del vizio del gioco. Un viaggio nell’ eccitazione perversa che provoca in ognuno di noi. Per guardare con occhi diversi un fenomeno sempre più in crescita. Il fascino proibito del gioco d’azzardo svelato da Mister Jackpot, un complice del demone del gioco. Mister Jackpot sogna di essere un vincente: soldi, donne, auto di lusso. È un personaggio accattivante che riesce ad attrarre le persone con carisma e grande senso dello humor. Dietro questa patina dorata si nasconde tuttavia una terribile dipendenza scatenata da un demone con il quale ha stretto un patto diabolico.



Di: Tom Corradini e Marco De Martin

Con: Marco De Martin

Luci e audio : Rosa Vinci

Una produzione : Tom Corradini Teatro