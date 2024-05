Al Castello dei Ragazzi di Carpi gioco di indagine per risolvere un "Mistero in biblioteca"

Al Castello dei Ragazzi di Carpi, dentro al biblioteca il Falco Magico, sabato 11 maggio alle 16.30 appuntamento con "Mistero in biblioteca", uno spettacolo interattivo a cura di Cicuta. Un gioco di indagine nelle sale della biblioteca in cui, osservando le scene che si svolgeranno dal vivo davanti a te, interrogherai misteriosi sospettati e, grazie al tuo infallibile fiuto per gli indizi, formulerai la tua accusa e, tra colpi di scena, smaschererai l’assassino! L'incontro fa parte della rassegna Road to Play, il countdown ludico a tappe verso Play, il festival del gioco, che sarà a Modena Fiere dal 17 al 19 maggio.

Anche quest’anno infatti Play propone un percorso di avvicinamento al Festival in collaborazione con tantissime realtà, enti e associazioni. Un'avventura emozionante composta da una serie di eventi imperdibili che ti condurranno attraverso il meraviglioso mondo del gioco, in attesa di Play. Un countdown ludico a tappe, dove potrete trovare tante riduzioni per entrare a Play.

A iscrizione, a partire da 8 anni.