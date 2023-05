Musica, parole e picnic sul prato a casa di Big Luciano, torna "Musica Maestro!"

Sta per partire la terza edizione di Musica Maestro!, la rassegna di musica e parole promossa dalla Fondazione Luciano Pavarotti che si terrà dal 18 giugno al 13 luglio 2023 nel parco della Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena. La rassegna, a conferma dell’alto gradimento registrato nelle precedenti edizioni, si propone di portare eventi di intrattenimento e svago di alto profilo artistico facendo rete con enti e soggetti del territorio al fine di arricchire il panorama dell'offerta culturale, musicale ed eno-gastronomica della regione.

Incontri e approfondimenti

In PENSIERI & PAROLE (ad ingresso gratuito con prenotazione) la forza espressiva della parola incontra la potenza emozionante e suggestiva delle note.

Paolo Crepet, con Comizi d’amore contemporanei (6 luglio), offrirà una libera riflessione sull'amore e le passioni umane contestualizzate nella nostra epoca, prendendo spunto anche dalle suggestioni musicali offerte da alcune opere di compositori come Arvo Pärt, Michael Nyman, Philip Glass, Sergej Rachmaninov, suonate al pianoforte dal Maestro Marcello Mazzoni.

Nel suo “Parola” tour (13 luglio), Giovanni Caccamo rende protagonista la parola, in ogni sua forma. Ogni canzone è ispirata a una lettura, un testo, una tematica ed è preceduta da un’introduzione strumentale su cui una “voce d’eccezione” legge il testo che l’ha ispirata.

Musica per tutti

La serie di eventi denominata NOTE D’OPERA - La musica raccontata, spiegata, ascoltata (ingresso gratuito con prenotazione) si propone di offrire incontri di intrattenimento e approfondimento. Dopo il grande riscontro di pubblico dell’edizione 2022, torna il divulgatore musicale più noto d’italia, il Maestro Giovanni Bietti che, con le sue lezioni-concerto, agevolerà la comprensione e l’ascolto di due colonne portanti del melodramma italiano: Aida (22 giugno) e La Bohème (29 giugno).

L’Orchestra Senzaspine offrirà in questa edizione 2023, sia un concerto-laboratorio sulla voce e la direzione d’orchestra (28 giugno), invitando il pubblico a cimentarsi e mettersi alla prova come i veri musicisti, sia un concerto dedicato alle musiche da film (5 luglio), in particolare le colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota che hanno scandito la storia del cinema.

La Fondazione Pavarotti, che ha tra i propri obiettivi quello di dare spazio e visibilità ai talenti emergenti della lirica, ha deciso di dedicare una serata proprio all’incontro di questi due elementi, opera e giovani, perfettamente espressi nell’operina buffa in un solo atto Bastiano e Bastiana di W. A. Mozart (4 luglio), portata in scena dagli studenti del conservatorio O.Vecchi - A. Tonelli di Modena.

Magic Symphony (11 luglio) unisce l'arte dell’illusionismo e della narrazione alla bellezza della musica classica eseguita da un'orchestra sinfonica. Il musicista e compositore Giorgio Fabbri, il mentalista Roberto Ferrari e l’Orchestra Il Temporale fanno scoprire al pubblico…note magiche.

Aperitivi e degustazioni

Nel corso delle serate di APERinCANTO, concerti a tema (ogni appuntamento sarà dedicato ad un diverso filone musicale) saranno abbinati ad apertivi-degustazione curati da un grande nome della cucina modenese e apprezzato a livello internazionale: lo chef Luca Marchini de L’Erba del Re. Gli aperitivi musicali rappresentano un'iniziativa che ben coniuga le eccellenze per cui la regione vanta eccellenze assolute: la musica e il cibo.

Relativamente ad una delle serate di APERinCANTO, segnaliamo un’iniziativa particolare: grazie al progetto Digital CorNeR, co-finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’evento previsto per la serata di lunedì 26 giugno sarà trasmesso in live streaming 360 immersivo in qualità 4K. Per la trasmissione dell’evento verrà usata la tecnologia di trasmissione 5G e il concerto sarà accessibile liberamente sul canale YouTube di MISTER Smart Innovation, capofila del progetto. Lo spettatore avrà la possibilità di vivere il concerto da remoto come se si trovasse a pochi passi dai performer, immergendosi nell'emozione del live presso Casa Pavarotti attraverso dispositivi mobile, computer o visori di realtà virtuale.

Domenica all'Opera

Anche i BUONGIORNO A CASA PAVAROTTI tornano a conferma del gradimento delle precedenti edizioni. Un appuntamento atteso non solo dagli appassionati d'opera ma anche dalle famiglie con bambini e dai giovani desiderosi di trascorrere una domenica diversa. Ogni appuntamento offre ai partecipanti la possibilità di degustare la colazione all'aperto, nel giardino della Casa Museo, di ascoltare un concerto dal vivo interpretato da giovani cantanti d'opera accompagnati al pianoforte dal Maestro Paolo Andreoli, di partecipare alla visita guidata della Casa Museo e di degustare un aperitivo con prodotti tipici modenesi.

Questa rassegna non sarebbe stata possibile senza il sostegno e la rinnovata fiducia di Bper Banca che per il secondo anno è al fianco della Fondazione Pavarotti in questa iniziativa che rappresenta anche un potente strumento di promozione del territorio insieme alle altre eccellenze della regione.

Il programma musicale, curato dal Maestro Paolo Andreoli (che accompagnerà tutte le esibizioni), sarà dedicato ogni domenica ad un'opera diversa (anche spiegata e raccontata), rispettivamente:

domenica 18 giugno, ore 10.00: Il Trovatore di Giuseppe Verdi

domenica 25 giugno, ore 10.00: Madama Butterly di Giacomo Puccini

domenica 2 luglio, ore 10.00: Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

domenica 9 luglio, ore 10.00: Il Flauto Magico di W.A. Mozart

PENSIERI E PAROLE

giovedì 6 luglio, ore 21.00

Paolo Crepet, Comizi d’amore contemporanei. Dialogo sentimentale

Afferma Crepet : “Tutto parte dalla ricerca della felicità e per questo credo che la psichiatria sia l'arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità. Sono convinto che la psichiatria abbia più a vedere con l'arte che con altro". "Le emozioni e i sentimenti? Il rischio è che diventino preconfezionati. Sta passando di moda la passione e quindi anche l'amore passionale. Nella seduzione, cioè nell'approccio tra due persone che si piacciono, non può saltare un elemento, che è quello faticoso del conoscersi, dell'approfondire e del creare complicità. Complicità vuol dire stare assieme nei momenti difficili, in quei frangenti in cui ci può essere una crisi dell'uno o dell'altro, nel capirsi e nell'ascoltarsi. È per tutta questa roba qui, che la relazione amorosa è per forza difficile e faticosa e non può essere agevolata".

Musiche di: Claude Debussy, Arvo Pärt, Michael Nyman, Philipp Glass, Sergej Rachmaninov, John Cage, Aaron Copland

Al pianoforte: Marcello Mazzoni

giovedì 13 luglio, ore 21.00

Giovanni Caccamo, Parola Tour

Dopo il successo estivo di “Parola Anteprima Tour”, di Giovanni Caccamo e Michele Placido, “Parola” si traspone in veste teatrale per un suggestivo viaggio tra parole e note. Il tour è un susseguirsi di canzoni, testi e poesie. Protagonista dello spettacolo Giovanni Caccamo, in un viaggio unico, tra elettronica, voce e melodie. Ad affiancare l’artista, saranno tutte le voci e registrazioni inedite offline dell’album “Parola”. La canzone “Aurora”, ispirata al testo “I’m that” di Franco Battiato e Manlio Sgalambro, è introdotta dal testo stesso, letto da Willem Dafoe; la canzone “Il cambiamento” è introdotta da un dialogo su madre natura e uomo tra Patti Smith e la figlia Jesse Paris Smith, la canzone “Canta”, ispirata alla “Lettera ai figli” di Che Guevara, è introdotta dalla lettera stessa, letta dalla figlia del Che, Aleida Guevara e ancora Liliana Segre ha scritto e interpretato “Madre”, prima della canzone “Prede e Predatori”, Michele Placido interpreta “Risarcimento” di Gesualdo Bufalino prima di “Evoluzione”, Beppe Fiorello interpreta “Senza di te tornavo” di Pier Paolo Pasolini prima di “Perditi con me”, Andrea Camilleri, unica voce postuma, con il suo magnifico discorso sull’importanza della parola, prima del brano “Le parole hanno un peso”.

NOTE D’OPERA

La musica raccontata, spiegata, ascoltata

giovedì 22 giugno , ore 21.00

Giovanni Bietti, L’Aida di Giuseppe Verdi

L’Aida di Giuseppe Verdi è un'opera unica: colta e "popolare", raffinata e spettacolare al tempo stesso, costituisce uno dei massimi risultati verdiani e unisce lo stile dell'opera italiana e i toni dell'esotismo europeo di fine Ottocento, le melodie più coinvolgenti e l'orchestrazione sapientissima. Questa “lezione”, suonata e raccontata, ce ne farà scoprire i segreti.

mercoledì 28 giugno, ore 21.00

Orchestra Senzaspine, Diventa direttore o cantante per una sera

L’Orchestra Senzaspine inviterà il pubblico ad abbandonare timori e sospetti, a vivere la musica classica con leggerezza e da protagonisti. La convinzione è che tale esperienza possa stimolare la curiosità anche dei profani e spingere il pubblico ad andare a teatro, per scoprire o ritrovare le emozioni che solo la musica può regalare.

Dopo aver fornito loro alcune nozioni di base, verranno invitati a salire sul palco gli impavidi che dal pubblico avranno piacere a cantare accompagnati dall’Orchestra o addirittura a dirigerla: un’occasione unica di esibirsi con dei professionisti, senza doverlo essere in prima persona.

giovedì 29 giugno, ore 21.00

Giovanni Bietti, La Bohème di Giacomo Puccini

La Bohéme resta, ancora oggi, una delle opere più amate e più eseguite al mondo, tanto per la bellezza e ricchezza delle melodie quanto per la profondità con cui Puccini esplora i sentimenti dei personaggi. Giovanni Bietti ci condurrà in un viaggio tra parole e suoni, alla scoperta di uno dei massimi capolavori teatrali di ogni tempo.

martedì 4 luglio, ore 21.00

Giovani del conservatorio O.Vecchi - A.Tonelli, Bastiano e Bastiana di W.A.Mozart

Il genio salisburghese scrisse questo singspiel, una sorta di favola pastorale, quando aveva solo dodici anni e diede voce a due protagonisti altrettanto giovani, persi in equivoci amorosi e aiutati da incantesimi veri o presunti, in un connubio ove musica e recitazione si fondono per creare un’atmosfera di gioioso divertimento.

Quest’opera scritta da un Mozart “teenager” che narra le vicende di due quasi coetanei, sarà eseguita da una compagine altrettanto giovane, ovvero dall’orchestra degli studenti del Conservatorio “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi, diretti da Daniele Bisi; le voci saranno di Margherita Monelli (Bastiana), Paolo Delai (Bastiano) e Giovanni Baraldi (Colas), della classe di Canto della prof. Katja Lytting, con la regia di Marina Meinero.

mercoledì 5 luglio, ore 21.00

Orchestra Senzaspine, Le più belle colonne sonore tra Morricone e Rota…e non solo

Una esperienza imperdibile per gli amanti del cinema: durante lo spettacolo verranno eseguite dall'Orchestra Senzaspine colonne sonore originali che hanno fatto la storia del cinema. Tra le bellissime melodie che hanno accompagnato grandi pellicole, ci saranno estratti da brani di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e tanti altri. Un modo per rendere la musica davvero accessibile a tutti.

Martedì 11 luglio, ore 21.00

(di e con) Giorgio Fabbri, Roberto Ferrari, Orchestra Il Temporale diretta dal Maestro Emiliano Bernagozzi, Magic Symphony

Magic Symphony unisce l'arte dell'illusionismo e della narrazione alla bellezza della musica classica eseguita da un'orchestra sinfonica.

Come gli illusionisti dimostrano la differenza tra percezione e realtà e ci insegnano che quest’ultima può essere osservata da diversi punti di vista, cogliendo così spunti ed opportunità che vanno oltre l'apparenza, così anche l'orchestra sinfonica ci mostra le meraviglie che si nascondono dietro le quinte; una serie di complessi meccanismi che, insieme alla passione, all'impegno e al sacrificio degli Artisti, permettono di raggiungere l'armonia perfetta.

In un mondo dove la tecnologia sembra dominare ogni aspetto del vivere, Magic Symphony intende dimostrare – in modo leggero e divertente – come l'immaginazione e la creatività possano essere le risorse più efficaci per stimolare la crescita personale e lo sviluppo delle comunità, per trovare opportunità nascoste, soluzioni impensate e “vie d’uscita” alle situazioni più critiche.

Musica ed Arte del Prestigio diventano straordinari strumenti e paradigmi per allenarci a un atteggiamento consapevole e aiutarci così a vivere meglio all’insegna della positività e della fiducia.

APERinCANTO

Gli aperitivi musicali nel parco della Casa Museo Pavarotti

in collaborazione con lo chef Luca Marchini

Nella suggestiva cornice del giardino, sarà piacevole attendere la sera mentre ci si ritrova con gli amici per un gustoso aperitivo a cura dello Chef Luca Marchini: materie prime di eccellenza renderanno protagonisti sapori tradizionali e non solo… perché la buona cucina sa mettere in tavola anche il piacere di stare insieme ed emozioni da condividere.

Subito dopo l’aperitivo, un concerto dal vivo accompagnato dal racconto del direttore musicale della Fondazione, il Maestro Paolo Andreoli. Ogni lunedì sera verrà proposto da un tema musicale diverso, rispettivamente:

lunedì 19 giugno, ore 19.00: Francesco Paolo Tosti e le romanze da salotto

lunedì 26 giugno, ore 19.00: Le canzoni pop di Luciano Pavarotti

lunedì 3 luglio, ore 19.00: Le irriverenti arie da camera di Gioachino Rossini (e la sua passione per il cibo)

lunedì 10 luglio, ore 19.00: Meglio l’operetta o il musical? Singolar tenzone a colpi di melodie famose

BUONGIORNO A CASA PAVAROTTI

I picnic - concerto della domenica nel parco della Casa Museo

Ogni appuntamento offrirà ai partecipanti la possibilità di degustare la colazione all'aperto nel giardino della Casa Museo (con cestino singolo per ogni partecipante preparato dalla rinomata pasticceria modenese Dondi), ascoltare dal vivo le interpretazioni di giovani cantanti d'opera accompagnati al pianoforte, partecipare alla visita guidata della Casa Museo e congedarsi con un aperitivo con prodotti tipici modenesi.