Mo' Gioco, il nuovo festival ludico in centro storico a Modena

Il 29 e 30 giugno Piazza Matteotti diventerà uno spazio per giocare: libero, gratuito e inclusivo. Modena ha una tradizione legata al gioco che dura da oltre quarant'anni e che vede numerosi primati, come l'associazione ludica più antica d'Italia o una delle fiere del settore più importanti del Paese, il PLAY. Quest'eredità è stata raccolta anche da Uno Critico, l'associazione di promozione sociale nata nel 2019 con l'obbiettivo di diffondere il gioco ludico.

Per questo weekend ha deciso, con il Patrocinio del Comune di Modena, in particolare dell'Assessorato alla Cultura, di invadere Piazza Matteotti con un nuovo festival pensato per tutta la cittadinanza, dai più piccoli ai più datati, dagli appassionati ai curiosi che vogliano provare. Mo' Gioco. Per due giorni gli oltre 2000 mq del centro storico saranno la location dove poter provare giochi di ruolo (il titolo più famoso è senza dubbio Dungeons&Dragons, ma durante l'evento verranno giocati decine e decine di titoli differenti) e giochi da tavolo.

Inoltre saranno presenti numerosi tavoli dove si potranno fare demo di giochi di carte collezionabili, dal celebre Magic, al più nuovo One Piece, fino al meno noto e tutto italiano Creatures Of Exo, del quale verrà organizzato il primo torneo ufficiale.

L'evento non si limita a questo, ma ospiterà anche gli stand di case editrici del settore, negozianti, artisti, illustratori e autori di giochi che per due giorni promuoveranno le loro creazioni al pubblico. Per partecipare non è necessario essere del settore, poichè l'obiettivo è quello di divulgare i giochi soprattutto verso coloro che sono estranei a questo mondo e che possono approfittare dell'evento per provare, giocare e divertirsi.

Il programma di Mo' Gioco prevede anche il laboratorio di pittura di miniature, disponibile entrambi i pomeriggi dalle 15 alle 19, e il concerto della Chocobo Band, che per l'occasione ha preparato un versione particolarissima del loro show, in un assetto acustico e molto più groovy. Il festival, totalmente gratuito, inizia sabato 29 alle ore 10 e si fermerà alle 23.30, per poi riprendere domenica 30 alle 10 e proseguire fino al suo termine, alle ore 20.