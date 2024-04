Mobilità sostenibile e nuovi spazi urbani nell'incontro con la Rete Aria

Appuntamento nella Sala Riunioni della parrocchia Regina Pacis di Modena, lunedì 15 aprile dalle 21 alle 23, con l'incontro "Per una città che facilita mobilità sostenibile e accessibilità a nuovi spazi urbani per migliori relazioni sociali", a cura dell'associazione Aria e del laboratorio delle Parrocchie sostenibili (Circolo Laudato sì).

E' possibile ri-disegnare un approccio di intermodalità piedi, bici, bus, car-pooling nella mobilità privata, pubblica e aziendale, con zone diffuse a 30 kmh? Come rafforzare interventi di rigenerazione urbana con spazi pubblici di attrazione sociale, accessibili in modo protetto e senza inquinamento in ogni quartiere? Queste le domande alle quali si cercherà di dare una risposta durante l'incontro che si propone di pensare e praticare nuove soluzioni per favorire più sostenibilità ambientale e più coesione e qualità sociale.

Durante la serata verranno inoltre raccontate pratiche ed esempi di mobilità 30 in varie città, a cura di Modena 30; portati esempi di recupero urbano di spazi-luoghi che facilitano relazioni sociali, a cura dell'Architetto Federico Zanfi. Saranno raccontate testimonianze di cittadini ciclisti per il turismo (con Nino Remigio) e di Bike-to-Work (con Silvio Cortesi e Carlo Santini), oltre a testimonianze di Car-Pooling casa-lavoro.