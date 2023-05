Moda e intrattenimento in una cena di beneficenza al Phi Hotel Canalgrande

Ancora una volta l'intrattenimento incontra la solidarietà nel nuovo appuntamento organizzato da AperturasEvents, fissato a domenica 21 maggio nella splendida location del Phi Hotel Canalgrande in Corso Canalgrande a Modena.

Ancora una volta gli imprenditori del territorio, dall'abbigliamento al design, dal vino alla gastronomia faranno rete per portare solidarietà ad Aut Aut, grazie ad una serata mix di intrattenimento, arte e cultura.

Per l'evento la Galleria SpaceGallery abbellirà le sale del Phi Hotel Canalgrande con le opere del quotato Mauro Milani la cui opera "farfalle" è stata scelta dal comune di Carpi per la commemorazione del 25 Aprile. Saranno presenti anche statue come bronzi di Riace e possenti Nettuno. Nelle sale il percorso artistico si Completa con la presenza del pittore Tiziano Silvestre. Anche le opere in esposizione aderiscono al sostegno della associazione Aut aut poiché parte del ricavato andrà ad essa devoluta.

L’evento inizierà per le 17:30 presso lo storico Phi Hotel Canalgrande di Corso Canalgrande 6, una location unica nel suo genere, un 4 stelle nel cuore del centro storico della città.

Dopo un brindisi di benvenuto la serata prevederà, intorno alle ore 19.00, una sfilata di moda realizzata grazie alle collaborazioni di alcuni imprenditori locali. Successivamente un elegante apericena tra le sale dello storico Phi Hotel Canalgrande di Modena a seguire uno speciale flowers Show con taglio della torta conclusivo. Per info e prenotazioni scrivere a aperturasevents@gmail.com oppure al 333 660 8385

Anche in questa occasione parte del ricavato dell'evento sarà destinato all'acquisto di materiale per i laboratori pomeridiani per i ragazzi dell'associazione Aut Aut e per la promozione dell'attività e delle aziende del territorio.

“Ormai è consolidato il connubio fra il mondo dell'autismo e quello della moda, che a Modena si sono incontrati in numerose occasioni fra il 2019 ad oggi - dichiara Andrea Lipparini presidente di aut aut- Per questa ragione, Aut Aut ha accolto con grande entusiasmo e piacere la proposta di partecipare nuovamente ad un evento benefico con cui si intende destinare fondi alle attività dell'associazione, promosso da enti e operatori del mondo della moda modenese. Aut Aut è un'associazione di famigliari di persone autistiche che, dal 2003 propone iniziative e attività a sostegno delle famiglie delle persone con autismo in tutto il territorio provinciale.

Oggi sono oltre 170 le famiglie associate e altrettanti i bambini e i ragazzi che seguono i percorsi abilitativi proposti dall'associazione, sotto la direzione di terapisti altamente qualificati.

L'iniziativa che si terrà il 21 maggio è stata particolarmente apprezzata perché avanzata da un operatore, Francesco Clemente, che da anni collabora con l'associazione.”