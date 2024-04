Storie di uomini e di libertà nella dodicesima edizione di "Modena Bai Nait"

LaRoseNoire Associazione Culturale con il Patrocinio del Comune di Modena presenta la dodicesima edizione della rassegna "Storie di uomini e di Libertà": appuntamenti tra arte, storia e archeologia nella città geminiana ogni mercoledì sera a partire dal 12 giugno fino all'11 luglio e dal 28 agosto all'11 settembre.

Tra gli argomenti proposti in collaborazione con l’Istituto storico per il Risorgimento, ci saranno due appuntamenti durante i quali si visiteranno i luoghi e i personaggi che a Modena hanno contribuito al formarsi dello Stato Costituzionale e dell’Unità d’Italia. Non mancheranno racconti di mercanti e viaggiatori in occasione del 700imo anniversario della morte di Marco Polo. Altri appuntamenti riguarderanno comunità, scambi e personaggi che hanno intessuto la storia dell’umanità e di Modena in particolare. Le visite saranno varie negli argomenti e nei percorsi in modo da incontrare gli interessi, le conoscenze culturali e le caratteristiche di tutti coloro che abitano, vivono oppure viaggiano nella città geminiana.

Modena Bai Nait propone a tutti di vivere la città arricchendosi culturalmente, socializzando con chi è interessato all’arte e alla cultura, sensibilizzando la popolazione attraverso il valore dell'educazione culturale, dello scambio pacifico e del senso civico. Il ritrovo è sempre alle 20.50 davanti al Duomo di Modena, per prenotare scrivere a info@larosenoire.it. Per informazioni chiamare il numero 3391196575 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.

Il programma

Mercoledì 12 giugno ore 20.50 "I Segreti della corte Estense": gloria, imprese, trasformazioni, fallimenti e crisi tra le mura di Palazzo Ducale. Con Donatella Gallo.



Mercoledì 19 giugno ore 20.50 "Magia delle erbe e medicina astrologica alla corte degli Estensi". La scienza e la medicina hanno attraversato un’importante evoluzione a partire dal Rinascimento, in questo originale percorso scopriremo i curiosi intrecci tra l’utilizzo di erbe e sostanze psicotrope ad uso medico oppure per rimedi popolari, il nascere della figura della strega durante il periodo dell’Inquisizione e l’evolversi della medicina dalle pratiche empiriche a quelle istituzionalizzate.

Il percorso si svolge in alcuni luoghi chiave: antiche farmacie e luoghi dove si preparavano i medicamenti ufficiali e popolari, le piazze e i mercati dove giravano i venditori di erbe e dove verranno poi puniti eretici e stregoni; infine, l’ex sede dell’Inquisizione a Modena dove le streghe venivano processate e condannate. Con Elisabeth Mantovani.



Venerdì 21 giugno ore 20.50 "Eccellentissima strega": storie di eretici, streghe e dissidenti, condanne e processi per Inquisizione tra il XIII e il XVIII secolo a Modena. Con Elisabeth Mantovani



Mercoledì 26 giugno ore 20.50 "Storie di uomini e di Libertà, Risorgimento e Costituzionalismo". Visita alla casa di Ciro Menotti. Dalla Costituzione alla Repubblica Cispadana voluta da Napoleone ai moti costituzionali del 1821, del 1831 e del 1848 fino ad arrivare al 1861 con l’estensione a tutta la penisola, fuorché il Veneto, delle garanzie costituzionali dello Statuto Albertino. In collaborazione con Istituto per la Storia del Risorgimento.



Mercoledì 3 luglio ore 20.50 "Strade e portici di Modena". I toponimi delle strade di Modena parlano della storia di una città che ha sempre avuto commerci importanti nella penisola, in Europa ed anche in paesi più lontani. I portici s’inseriscono nella rete urbanistica del centro storico come un elemento nato dallo sviluppo peculiare del commercio e dell’artigianato locale. Vi porteremo a scoprire i luoghi più curiosi e i portici più belli e pittoreschi che caratterizzano il centro storico della città. con Donatella Gallo.



Giovedì 4 luglio ore 20.50 "Discover Modena English tour for everybody!". Modena, its history and most significant places. Testimonials from Roman times to the contemporary age. Travellers, guests and Italians as well. Tour in inglese rivolto anche agli italiani per imparare la lingua visitando la città. Con Elisabeth Mantovani. Solo per questo evento l'ingresso è gratuito con prenotazione.

Mercoledì 10 luglio ore 20.50 "Mutina Splendidissima": La storia della colonia romana di Modena con Francesca Guandalini.



Giovedì 11 luglio ore 20.50 "Discover Modena, the Unesco site". Tour in inglese rivolto anche agli italiani con Donatella Gallo.



Mercoledì 28 agosto ore 20.50 "Simboli e segreti del Duomo di Modena": un affascinante viaggio attraverso il tempo nei simboli e nei misteri di una cattedrale unica al mondo. Nuovi racconti e scoperte sul Duomo di Modena! con Elisabeth Mantovani.



Mercoledì 4 settembre ore 20.50 "Mercanti, pellegrini, viaggiatori - 700 anni dalla morte di Marco Polo": medioevo fantastico tra crociate, pellegrinaggi e viaggi in Oriente. Percorso tra le sculture del Duomo, la Piazza Grande ed altri luoghi del centro storico che hanno visto il passaggio di viaggiatori, menestrelli e pellegrini. Vi racconteremo le tappe di un lungo e affascinante viaggio da oriente a occidente. Con Elisabeth Mantovani.



Mercoledì 11 settembre ore 20.50 "Storie di uomini e di Libertà - Visita ai luoghi del Risorgimento a Modena". Da Piazza Mazzini per scoprire la storia e la partecipazione della comunità ebraica al Risorgimento ci muoveremo nei luoghi dove a Modena si ritrovavano i liberali. Affronteremo il tema dei teatri e di come la musica lirica abbia contribuito al crescere del sentimento patriottico. La visita terminerà in Piazza Roma ripercorrendo le vicende dei moti che videro, come opposti protagonisti, Ciro Menotti e il duca Francesco V.