Modena Beat, tre giorni di musica alla Polisportiva San Donnino

L’associazione Avanzi di Balera Modenesi riporta quest'anno nella sua città natale la rassegna Modena Beat dopo anni di esibizioni nei Comuni limitrofi, che si terrà il 3, 4 e 5 settembre alla Polisportiva San Donnino nell’area verde attrezzata davanti al bar.

La rassegna è caratterizzata da influenze del beat anni '60, con una grande varietà di generi ed espressioni musicali frutto dell’evoluzione della cultura e del gusto musicale. Entrambe le serate saranno presentate da Rick Hutton & Francy Mercury.

La prima serata sarà il 3 settembre ed a partire dale 20.45 vedrà salire sul palco esoridienti e grandi professionisti. Apriranno I 14enni della Black Out Band poi a seguire Stevie and the Jacks guidata da Stefanoi Campioli, poi i 44 Blues con la loro MissiSecchia Blue Musik. Dopo arriverà Jimmi Browning che torna a Modena con la sua band originale all star fra cui Amos Amaranti e Giorgio Masi, poi Dulcis in fundo, Rick Hutton, accompagnato dalla fantastica Groove City Band e dalle coriste Sabrina ed Eva.

Il giorno 4 settembre la kermesse partirà con altri 14enni rampanti, I 16:42; a seguire i 17enni Innocent, ai quali seguiranno i Kermits di John Sarti ed ecco apparire l’unico gruppo nato nel 1965 ed ancora insieme da allora, I CEFRA con PezzettiVoice e Beghi Guitar. La serata si chiuderà con il tribute a Jimi Hendrixc portato da Simone Galassi e la sua band.

Tutte le sere si potrà mangiare all’aperto gnocco crescentine e borlenghi. Per la ristorazione, è necessario prenotare direttamente al bar della polisportiva San Donnino o con WA al 335 35 2075 o 3394901839.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...