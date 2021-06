Modena in Eurovisione: un incontro con Marco Ballotta nel ventennale della doppia promozione

Nel ventennale della doppia promozione del Modena dalla Serie C alla Serie A, mercoledì 30 giugno alle ore 18.00 nel Chiostro di Palazzo Santa Margherita a Modena, FMAV propone un incontro che ripercorre storie e aneddoti di quelle stagioni e, nel cuore del Campionato Europeo, tratteggia i protagonisti del torneo continentale.



L'evento promosso da FMAV Fondazione Modena Arti Visive, è collaterale alla mostra in corso Eurogol. 60 anni di Europei in figurina (Collezione Museo della Figurina, Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103, Modena) e vedrà come relatori Alessandro Iori, giornalista sportivo, e Marco Ballotta, portiere storico della Serie A e Serie B che detiene il record di anzianità sia in Champions League che nel Campionato italiano.



L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

