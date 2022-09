Modena festeggia il centenario della nascita di Don Luigi Giussani

Modena festeggia i 100 anni di don Luigi Giussani (1922-2022), con due incontri ed una mostra che racconta l’approccio alla vita del sacerdote brianzolo fondatore del movimento di Comunione e Liberazione.

Ad aprire la ricorrenza sarà un incontro pubblico che si svolgerà venerdì 16 settembre alle ore 21 il primo degli incontri pubblici dal titolo “Don Luigi Giussani: l’incredibile capacità dl incontrare l'umano”. Interverranno Emilia Guarnieri, docente, cofondatrice del Meeting per l'amicizia fra i popoli, e l’artista modenese Fabrizio Loschi, OPERATOREDELLINUTILE. Per due fine settimana (16 e 17 settembre – 23 e 24 settembre), nella Chiesa del Voto – in via Emilia Centro - si potrà conoscere e approfondire la figura di don Giussani attraverso l’ascolto delle sue parole, la visione di filmati originale e le testimonianze di chi lo ha conosciuto sia di persona o attraverso un percorso di fede personale.

Il secondo incontro è fissato per venerdì 23 settembre, sempre alle ore 21, è a per titolo: “Giussani e la musica” che sarà presentato e raccontato da Pier Paolo Bellini, docente, general editor della Collana Spirto gentil.

Di pari passo ai due incontri sarà possibile visitare la mostra, “GIUSSANI100.1922-2022 CENTENARIO DELLA NASCITA”, realizzata nell’ambito delle iniziative per il centenario della sua nascita e che ripercorre attraverso le parole, le opere, la musica, le immagini d’arte e di natura e le testimonianze il percorso, anzitutto, umano di don Giussani. L’esposizione sarò a ingresso libero, dalle 10.00 alle 12.30 dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni di sabato 17 settembre e domenica 18 settembre e quello di sabato 24 settembre e domenica 25 settembre.

Per informazioni e prenotazione visite guidate è importante scrivere a centenariogiussanimodena@gmail.com.

La mostra è stata curata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione con il coordinamento di Roberto Fontolan e Michele Borghi e disegnata dall’architetto e designer Dario Curatolo, https://mostra.luigigiussani.org/. A promuovere le iniziative di Modena è il Centro culturale La Collina della Poesia APS, in collaborazione con il movimento di Comunione e Liberazione di Modena e il patrocinio del Comune di Modena.