Modena in Fiore torna in centro storico per la 20° edizione

Una delle manifestazioni più amate in città, Modena in Fiore, compie 20 anni; sabato 19 e domenica 20 marzo, in tutto il centro storico, andrà in scena l’edizione primaverile della manifestazione florovivaistica, per festeggiare questo importante traguardo e celebrare la città è stato organizzato il “Fuori Salone”, un percorso alla scoperta di cortili con piante spettacolari, fiorerie davvero uniche, botteghe storiche, giardini incantevoli, tutorial per coltivare le piante e metterle in dimora.

La mostra mercato, organizzata da SGP Eventi con il Patrocinio del Comune, riempirà, con una moltitudine di colori e profumi, via del Taglio, Piazza Roma, Piazza Matteotti, grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia.

Gli appassionati di verde potranno ammirare ed acquistare piante e fiori, anche rari, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate. Esotiche ed orientali, colorate, profumate e di grandi dimensioni.

Le painte protagoniste della fiera

Tantissime tipologie di piante e fiori, perfette per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi interni. Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Protagoniste come ogni primavera le rose antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, ibride e rare, in particolare in Piazza Roma con una grandissima esposizione, allestita da uno dei due vivaisti toscani più prestigiosi d’Italia. Novità di quest’anno le rose scarlatte a “fioritura continua” ed esenti da trattamenti, da piantare in giardino o tenere anche in grandi vasi, doneranno colore e profumo fino ad ottobre.

Tipica del mese di marzo la forsizia, un arbusto rustico e di facile coltivazione dallo sgargiante colore giallo, predilige posizioni soleggiate. Non presenta altre esigenze, poichè sopporta le gelate invernali ed il caldo estivo.

Il loropetalum chinense è un arbusto molto interessante per decorare siepi o terrazzi, grazie al contrasto cromatico che si crea tra il fogliame, in interessanti toni del rosa, del rosso e del viola e i petali. Viene spesso abbinato al corylopsis pauciflora altro arbusto molto coreografico, di origine asiatica, che può essere coltivato abbastanza facilmente nel nostro clima, resiste addirittura fino a -15°.

Si potranno poi acquistare piante fiorite come orchidee, camelie, ortensie e dipladenie e oleandri anche di grandi dimensioni. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta la primavera e l’estate le: surfinee e le potunie.

A Modena arriva anche la yucca, bella, versatile e indistruttibile, una delle piante più diffuse in appartamento. Originaria del centro America, della California e del Messico, in natura diventa un vero e proprio albero, mentre in casa non supera 1,5-2 m di altezza. Non mancheranno poi piante dal sapore estivo come ficus, cicas, aloe vera e cactus, piante verdi da interno come la calatea e il caladium oltre che esteticamente belle, salutari per il benessere degli spazi abitativi.

Dal Giappone tre particolarità: i Kokedama, particolare tipo di bonsai senza vaso, piccole creazioni verdi e sferiche utilizzati per arredare con gusto e arte gli interni e gli esterni delle abitazioni. Le tillanzie dai lunghi filamenti, per sbizzarrissi creando composizioni per la casa e centro tavoli e l’Alga di Marimo, la piccola alga rotonda considerato simbolo dell’amore oltre che un portafortuna.

Dalla foresta di Sumatra arriva l’Amorphophallus una tuberosa che produce la più grande infiorescenza del mondo; ha una forma a calice e un aspetto vellutato. L’interno del calice è di colore violaceo, mentre l’esterno è verde. Al centro del fiore c’è uno spadice che può arrivare ad essere alto due o tre metri.

Per gli appassionati di cucina a Modena in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un goloso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene grazie alle tante erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustosi piatti, o ai peperoncini in tante varietà e “piccantezze” e anche frutta di stagione come mere e pere e tanto altro ancora. Presenti anche aceri e piante di agrumi come limoni, arance, olivi e piante da fiore mediterranee.

Infine Modena in Fiore ospiterà vari, tra i più importanti, produttori di piante grasse, succulenti, cactacee e carnivore in Italia, in tantissime varietà e misure, in grado di soddisfare le richieste dei collezionisti.

La manifestazione comprende come ogni anno anche selezionatissimi stand di artigianato a tema, terriccio di humos di lombrico per piante, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux, e una gustosa passeggiata tra le delizie delle nostre regioni italiane: la focaccia genovese tipica e il pesto, la buonissima frutta essiccata, le specialità casearie dalla Sardegna, dalla Valcamonica e dal Piemonte, i salumi di eccellenza, il vero aceto balsamico modenese, la buona birra modenese artigianale, olio e taralli dalla Puglia, la liquirizia prodotta nelle sue varie espressioni, il tartufo di Acqualagna e varietà di funghi freschi. In Pomposa si terrà invece il mercato bio Pomposa solo nella giornata di sabato.