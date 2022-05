Due giornate di divertimento per i più piccoli in piazza Roma con Modena Gioca

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della 6° edizione di ModenaGioca. Erano presenti l’Assessora alle Politiche Economiche Ludovica Carla Ferrari e l’Assessore al Centro Storico del Comune di Modena Andrea Bosi, il Presidente di Junto Andrea Pelleschi e il Titolare di Magicabula Ivan Gianasi. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di promozione sociale Junto e il famoso negozio di giocatoli modenese Magicabula, dopo gli anni di stop causati dalla pandemia, ha lo scopo di coinvolgere le famiglie in una location d’eccezione proponendo attività ludiche, formative e sportive. Per questa edizione ModenaGioca raddoppia! Saranno ben due le giornate dedicate ai giochi, dai più classici ai più moderni, sabato 4 e domenica 5 giugno, dalle 9 alle 20, Piazza Roma sarà invasa dalle risate di grandi e piccini che potranno divertirsi scegliendo le attività a cui partecipare. Tutte le iniziative presenti a ModenaGioca sono a ingresso gratuito e per alcune di queste consigliamo l’iscrizione sul sito.

Sabato 4 giugno

Alle ore 10 ModenaGioca prende il via con un vero e proprio taglio del nastro che sancirà l’inizio dei giochi. A seguire si terrà l’esibizione degli allievi della Academy Modena Judo, una scuola dove l’attività sportiva non è solo un gioco, ma una vera disciplina per la formazione del carattere di grandi e piccini. Dalle ore 10, grazie a Equilibra Danza Aerea, i bambini dai 5 ai 12 anni potranno cimentarsi in una speciale disciplina acrobatica che si ispira alle pratiche circensi. Tessuti e cerchi faranno volare i vostri figli e loro acquisiranno fiducia in sé stessi,stimolando fantasia e creatività.

Dalle ore 10.30 ModenaGioca proporrà ogni 25 minuti un’attività davvero originale, dal titolo Chi vuole piantare un bosco? Grazie al ricercatore scientifico Riccardo Pansini e alla sua collaborazione con l’Università di Finanza ed Economia dello Yunnan in Cina, i ragazzi dai 9 anni in su potranno partecipare a un vero proprio Public Good Game. La piattaforma dedicata distribuirà a ciascun giocatore un numero di punti prestabilito, alla fine del gioco vincerà chi avrà meglio cooperato con gli altri e il gruppo guadagnerà la possibilità di piantare un vero e proprio albero nella Provincia di Modena. Verrà rilasciato un attestato di adozione e si contribuirà al programma di riforestazione portata avanti da Simbiosi magazine, la prima rivista che dà vita a nuove foreste. Una nuova attività per ModenaGioca che permette all’iniziativa di tendere verso la carbon neutrality.

A fine giornata, dalle ore 17.30, si terrà invece il galà di danza classica e contemporanea con le allieve e gli allievi del Centro Danza La Fenice. Quella con il Centro La Fenice è una collaborazione che va avanti da diversi anni e permette a questa manifestazione di avere un forte legame con il mondo dello sport e della danza in particolare.

Domenic 5 giugno

Dalle 9.30 il Centro La Fenice proporrà JustMOverLab – Alleniamoci in famiglia un’ora di attività motoria basata sul gioco e l’interazione tra genitori e figli (dai 3 ai 6 anni). Dalle 10.45 JustMOverLab sarà invece dedicato ai genitori con figli dai 7 agli 11 anni. Per entrambe le attività ci si può prenotare scrivendo a centro.lafenice@gmail.com Dalle 10, come per la giornata precedente, i bambini dai 5 ai 12 anni potranno “sognare volando” grazie allo staff di Equilibra Danza Aerea. In questo caso non c’è bisogno di prenotarsi, l’area di prova sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30. Iscrivendosi su www.modenagioca.it anche domenica 5 giugno si potrà partecipare ai 6 turni da 25 minuti del Public Good Game Chi vuole piantare un bosco? Questi gli orari a disposizione: 10.30 - 11.30 – 12.30 e 17.00 – 18.00 – 19.00.

Dalle 15.30 alle 17.30 l’appuntamento da non perdere è con l’attività Orienteering in città proposta da UISP Comitato di Modena. I partecipanti, suddivisi in massimo 50 squadre, si muoveranno a piedi lungo il percorso per raggiungere i vari punti della città. Ad ogni tappa si dovrà inviare una foto per testimoniare l’arrivo nel punto richiesto. Il luogo di partenza e di arrivo sarà Piazza Roma. Le famiglie con bambini dai 3 anni in su potranno iscriversi invando una mail ad animazione@worldchild.it Grazie alla collaborazione con Acetaia Malpighi ogni squadra riceverà un prestigioso premio: un Condimento all'Aceto Balsamico di Modena IGP. "Siamo contenti di sostenere questa felice iniziativa per la città di Modena, che mette al centro i bambini e la nostra territorialità. Ci piace ricordare la particolarità del nostro prodotto, che è frutto della passione e dell’attenzione, e le tradizioni ad esso legate: un tempo, ad ogni bambino che nasceva, veniva donata una batteria di aceto che portava il suo nome. Ecco che il prodotto maturava e si evolveva lentamente all’interno delle botti insieme a lui, per affinarsi e diventare eccellente. Una tradizione che ancora oggi portiamo avanti con soddisfazione”. cav. Massimo Malpighi, Presidente Acetaia Malpighi. Alle ore 18 la manifestazione si concluderà con l’esibizione degli allievi Academy Modena Judo.