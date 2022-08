Nel weekend l’edizione settembrina di Modena in Fiore in centro storico

Sabato 3 e domenica 4 settembre, la mostra mercato, organizzata da SGP Eventi con il Patrocinio del Comune, riempirà, con una moltitudine di colori e profumi, via e Piazza Matteotti, Largo San Giorgio e Piazza Roma, grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dal pollice verde e per i curiosi, che potranno contare su un’offerta variegata e insolita: in autunno fioriscono tantissime piante ed è il periodo perfetto per le erbe aromatiche.

Da anni, grazie alle due edizioni, quella primaverile e quella di settembre, Modena in Fiore, si è affermata come la manifestazione florovivaistica più amata dai modenesi e non solo.

Il centro storico della città emiliana trasformato con fiori, colori e profumi è un tesoro dove rifornirsi di erbe e piante per la stagione autunnale e colorare gli spazi interni ma anche esterni, per i mesi più freddi.

Spesso si crede che solo la bella stagione sia destinata alle fioriture; nelle tappe autunnali delle “Piazze in Fiore”, è possibile constatare invece che sono tante le varietà di piante che smentiscono questa credenza. Saranno proprio gli esperti floricoltori, provenienti da tutta Italia, a consigliare nella scelta delle piante da acquistare e come curarle per mantenerle rigogliose tutto l’inverno.

La manifestazione comprende come ogni anno anche selezionatissimi stand di artigianato a tema, terriccio, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux, e una gustosa passeggiata tra le delizie delle nostre regioni italiane: la focaccia genovese tipica e il pesto, le specialità casearie dalla Sardegna, dalla Valcamonica e dal Piemonte, i salumi di eccellenza, il vero aceto balsamico modenese, olio e taralli dalla Puglia, la liquirizia prodotta nelle sue varie espressioni.