Modena in Fiore riparte dal “Green” e invade tutto il centro storico

Modena riparte con una delle manifestazioni più amate in città: Modena in Fiore. Sabato 5 e domenica 6 giugno, in tutto il centro storico, andrà in scena l’edizione primaverile della manifestazione florovivaistica, e la città diventa la capitale dello shopping “green” e salutare. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

La mostra mercato, organizzata da SGP Eventi con il Patrocinio del Comune, e Bper Banca come sponsor, riempirà, con una moltitudine di colori e profumi, via del Taglio e Piazza Pomposa, Piazza Roma, Piazza Matteotti, Piazza Mazzini e tutte le vie adiacenti, grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia.

Gli appassionati di verde potranno ammirare ed acquistare piante e fiori, anche rari, che sbocceranno in primavera e per tutta l'estate. Esotiche ed orientali, colorate, profumate e di grandi dimensioni difficilmente acquistabili in commercio.

Tantissime tipologie di piante e fiori, perfette per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi chiusi. Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Protagoniste assolute saranno le Rose antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, ibride e rare, in particolare in Piazza Roma con una grandissima esposizione, allestita da uno dei vivaisti toscani più prestigiosi d’Italia.

Si potranno poi acquistare piante fiorite come orchidee, ibiscus, ortensie e dipladenie e oleandri anche di grandi dimensioni. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta l’estate le: surfinee e le potunie, già in vasi pensili per abbellire portici e balconi; in particolare la surfinea night sky, l’ibrido di petunia dal colore unico che ricorda un cielo stellato.

Il mesembriantemo, detto anche amico del sole, bellissima pianta da fiore ad “effetto” anche per il balcone. Si propaga rapidamente e forma cuscini di vegetazione molto colorati. La portulaca è una pianta che per natura sopporta anche i terricci più aridi e soleggiati, quindi non necessita di troppe cure, ma sa regalare fiori dai colori accessi e profumati.

La novità di quest’anno è la grande attenzione alle piante verdi, di origine tropicale, regine del florovivaismo, apprezzatissime anche dai giovani sempre attenti alle nuove tendenze green, coltivabili anche in casa come complemento decorativo di design. Il caladium, una pianta erbacea rizomatosa originaria delle foreste tropicali del Brasile, con foglie radicali, portate da lunghi steli e che possono misurare anche 60 cm di lunghezza; il colore delle foglie è dei più vari: su una base verde, in diverse tonalità, si alternano sfumature delicatissime che vanno dall’avorio al rosa, dal bianco al cremisi o al rosso e disegni di ogni forma. La calatea originarie dell’America del Sud, tra Argentina e Perù, con foglie dal margine liscio o lievemente ondulato spesso tendente al viola e ancora il banano selvatico, il filodendro e la dracena.

Agapanthus, erbacea perenne proviene dall'Africa del Sud e introdotta in Europa a fine ‘700 grazie alla moda del giardino all’inglese. Il fiore è di colore blu cielo ed è raccolto come a formare un grande ombrello: può raggiungere fino a 60 cm di altezza.

Sempre dal Giappone, tanti Bonsai in diverse grandezze e i Kokedama: un particolare tipo di bonsai senza vaso utilizzati per arredare con gusto e arte gli interni e gli esterni delle abitazioni. Le piccole creazione verdi e sferiche rimandano alla tradizione giapponese. Il termine kokedama, infatti, affonda le sue origini in due ideogrammi: koke che nella cultura giapponese significa "muschio" e dama che significa "perla" o "sfera". E le tillanzie dai lunghi filamenti, per sbizzarrissi creando composizioni per la casa e centro tavoli.

Altra grande novità è l’Alga di Marimo, la piccola alga rotonda giapponese venne chiamata Marimo nel 1898, dal botanico giapponese Tatsuhiko Kawakami. Mari in lingua giapponese significa biglia, Mo è un termine generico per indicare le piante che crescono in acqua. Il Marimo è anche considerato simbolo dell’amore oltre che un portafortuna, la mitologia giapponese narra la storia di due innamorati che, per fuggire alle proprie famiglie, si recarono sulle rive del lago Akan in Giappone, dove nascono queste alghe. Qui per rendere eterno il loro amore, trasformarono i loro cuori in Marimo tuffandosi nel lago

Presenti anche aceri e piante di agrumi come limoni e la rarissima Citrus medica var. sarcodactylus, nota con il nome comune di Mano di Buddha.

Inoltre piante dal sapore estivo come ficus, cicas, aloe vera e cactus, oltre che esteticamente belle, salutari per il benessere degli spazi abitativi e le buganvillee e gelsomini, già fioriti in questa stagione, ideali come rampicanti; piante carnivore, grasse, succulenti e cactacee in tantissime varietà e misure, ricercate e da collezione. E ancora le rose di Jerico e tanti bulbi.

Fare giardinaggio, si sa, fa bene all'umore e a Modena in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un goloso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene grazie alle tante erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustosi piatti, o ai peperoncini in tante varietà e “piccantezze”. Non mancheranno inoltre stand di selezionatissimo artigianato a tema, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux.

Durante la due giorni in Piazza Roma, Modena in Fiore, ospiterà il mercato di Cefac, mentre in Pomposa si terrà il mercato bio Pomposa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...