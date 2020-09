Modena in Fiore, i colori di fine estate in piazza Matteotti e via Taglio

Sabato 5 e domenica 6 settembre, in Piazza Matteotti e in un tratto di via del Taglio, tornerà per l’ottavo anno, l’edizione autunnale della coloratissima manifestazione organizzata da SGP Eventi, con il patrocinio del Comune di Modena.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dal pollice verde e per i curiosi, che potranno contare su un’offerta variegata e insolita: in autunno fioriscono tantissime piante ed è il periodo perfetto per le erbe aromatiche.

Inoltre dopo l’edizione straordinaria di giugno, che ha visto la piazza di via Emilia, location perfetta, protetta dall’ombra dei platani e con gli stand distanziati per evitare assembramenti, la tappa di settembre sarà l’occasione per rivivere il centro storico di Modena.

Si potranno acquistare piante rare mai viste in commercio, piante da appartamento e da esterno, ma anche artigianato artistico a tema e un ricco assortimento di articoli per la casa e per il verde. Inoltre spazio anche all’alimentare con prodotti ittici da Lampedusa, prodotti bio della Valdichiana, prodotti caseari della Valcamonica e della Sardegna, focaccia genovese, aceto balsamico, frutta disidratata dalla Francia, ottima liquirizia artigianale vino e affettati umbri.