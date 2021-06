Modena jazz festival” debutta con “Triplets”

Indirizzo non disponibile

Modena jazz festival” debutta lunedì 28 giugno, alle 21.30, nella suggestiva cornice del cortile del Teatro del Tempio, con “Triplets”, il trio del batterista Amedeo Adriano con il contrabbassista Luca Bulgarelli e la giovanissima Francesca Tandoi al pianoforte e voce.

L’ingresso al concerto è su prenotazione, attraverso la pagina fb della rassegna e il biglietto costa 10 euro.

Il concerto del 28 giugno è il primo dei cinque in programma nel cortile del Teatro del Tempio che puntano a ricreare l’atmosfera dei più autentici jazz club in quella che si candida a divenire la sede estiva dello Smallet.

“Triplets” è un trio avvincente e frizzante che unisce l’esperienza di due musicisti, Ariano e Bulgarelli, che suonano insieme da oltre vent’anni, al giovane talento di Tandoi, pianista romana, ma olandese di adozione. L’intesa tra i tre musicisti diventa, infatti, una delle caratteristiche predominanti di Triplets. Un viaggio musicale che parte dalla tradizione per arrivare alla modernità, con uno spirito divertente e voglia di trasmettere tante emozioni, dolci e a tratti amare, come nella vita, ma sempre “swinganti” e brillanti.

Amedeo Ariano, batterista e percussionista, è nato a Salerno nel 1967. Da anni sulla scena italiana, è considerato dal pubblico e dalla critica uno tra i migliori batteristi di jazz italiani e vanta collaborazioni con musicisti di fama internazionale.

Francesca Tandoi ha iniziato giovanissima, a Roma, la sua vita artistica, iniziando a studiare pianoforte a 8 anni. già da adolescente ha iniziato a sviluppare il suo interesse per il jazz. Dal 2009 vive in Olanda, dove ha completato gli studi accademici, e si inserisce nel panorama jazzistico nordeuropeo collaborando con alcuni tra i più grandi artisti olandesi e internazionali. Contestualmente alla sua intensa attivita di “sideman” sviluppa un suo percorso artistico dando vita ad alcune formazioni a suo nome, presentandosi al pubblico oltre che come virtuosa pianista anche nelle vesti di cantante.

Luca Bulgarelli è nato in Abruzzo nel 1972. Ha suonato nei più importanti Jazz Festival italiani e internazionali, collabora con jazzisti di fama internazionale e lavora anche nel mondo della musica leggera. È docente di contrabbasso al Conservatorio dell’Aquila e al Saint Music College di Roma ed è sound designer.