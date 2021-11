Il Modena Jazz Festival fa tappa a Formigine sulle note di Loredana Fontana

La stagione autunnale del “Modena Jazz Festival” farà tappa anche a Formigine. La rassegna, organizzata dall’Associazione Amici del Jazz con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, durante tutto l’anno porta le sonorità del jazz nel territorio della provincia grazie ad una serie di concerti dedicati a questo genere musicale in tutte le sue sfumature ed interpretazioni.

Ad esibirsi a Formigine sarà la cantante e musicista di estrazione jazz Lorena Fontana, accompagnata al pianoforte da Fabrizio Mocata e al violoncello da Enrico Guerzoni. Fontana presenterà in concerto l’uscita del suo ultimo cd “Tango per Ida”: un emozionante viaggio tra i brani più popolari del tango cançion, genere musicale nato a Buenos Aires, attraverso liberi adattamenti in italiano dei testi originali curati dalla cantante insieme alla poetessa Nadia Cavalera.

L’appuntamento è in programma per sabato 6 novembre alle ore 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25). I biglietti, del costo di 11 euro, sono disponibili sul sito web djticket.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 059 556774 oppure scrivere a ass.suonidarte@gmail.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...