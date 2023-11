"Modena Organ Festival", in programma sei concerti con artisti internazionali

Torna per la XXI edizione il Modena Organ Festival, la parte conclusiva del grande cartellone di ArmoniosaMente, che si svolge nel territorio del Comune, con attenzione anche ai quartieri periferici (la chiesa di Gesù Redentore, che custodisce un grande organo sinfonico inglese) e delle frazioni (Ganaceto, ove risuona uno strepitoso organo Traeri proveniente dal Convento di San Paolo a Modena). Unica tappa fuori Comune è Bomporto, dove viene valorizzato, su invito della Parrocchia, il piccolo e prezioso organo Traeri.

Questa edizione, che apre e chiude come ogni anno a Modena il ricco cartellone di ArmoniosaMente 2023, rassegna che ha coinvolto tutta la provincia da Giugno scorso con più di 30 eventi, è ideata dall'Associazione Amici dell'Organo APS, sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Modena e da Salotto Magico, col patrocinio dell'Ufficio beni culturali dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola.

Oltre i luoghi e gli organi, vengono presentati ospiti internazionali come il tedesco Christoph Hauser, da poco nominato organista dell'Abbazia di Ottobeuren che custodisce due organi barocchi celebri nel mondo, e valenti musicisti attivi sul territorio, che da anni operano per la diffusione della cultura musicale nel tessuto sociale della città, a partire dalle scuole, per le quali, in margine al Festival, sarà attivo il laboratorio "L'organo a canne, la Macchina meravigliosa": il giorno 6 dicembre in Cattedrale saranno ospitati i ragazzi del Liceo Musicale Sigonio; sarà poi il turno di varie scuole medie del territorio (IC9 Modena, IC Cavani di Serramazzoni).

Il Festival si apre in Duomo domenica prossima alle 15:30 con un recital di Stefano Pellini, organista attivo in tutta Europa e instancabile promotore di eventi culturali in città, con un impegnativo programma con pagine di Bach, Händel, Respighi, Elgar, Widor. Il Duo Mancini - Manfredini, organo e flauto, apprezzatissimo in un recente concerto in Cattedrale, si ripropone a Ganaceto con un programma completamente nuovo.

A Bomporto l'organo suonato da Paolo Zappacosta, organista di San Luca a Bologna, si alterna a musica vocale sacra della Tavolata Armonica, gruppo modenese di raffinata vocalità. I giovani talentuosi Davide Zanasi e Francesco Gibellini, organo e tromba, daranno vita a un concerto spettacolare con un programma dedicato al Natale a Gesù Redentore.

Ospite d'eccezione del Festival, come ormai è tradizione, Filippo Sorcinelli, artista a tutto tondo apprezzato in tutto il mondo per la sua geniale creatività in diversi ambiti, che terrà il recital conclusivo il 13 dicembre e suonerà l'imponente organo della Chiesa di San Carlo, un Traeri del 1714 da poco sottoposto a un importante intervento di recupero funzionale: Filippo offrirà al pubblico modenese un evento in anteprima, dove saranno presentate le nuove fragranze olfattive ispirate al Natale, insieme a installazioni digitali create appositamente per l'evento. L'ingresso è gratuito a tutti gli eventi.

Recital inaugurale

Modena

Duomo

Domenica 19 Novembre 2023, ore 15:30

Stefano Pellini – organo

Concerto per l’inaugurazione del XX A.A. di Salotto Magico

Concerto di Santa Cecilia

Ganaceto (Modena)

Chiesa parrocchiale di San Giorgio

Mercoledì 22 Novembre, ore 20,45

Anna Mancini – flauto

Stefano Manfredini - organo

Organ Spectacular

Modena

Duomo

Domenica 26 Novembre 2023, ore 15:30

Christoph Hauser (Germania) – organo

In collaborazione con Stagione Concertistica della Cattedrale

“In Choro et Organo”

Bomporto (MO)

Chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari

Domenica 3 Dicembre 2023, ore 15:30

Tavolata Armonica – Emsemble Vocale

Maria Concetta Mammi - direzione

Paolo Zappacosta - organo

“In dulci jubilo”

Modena

Chiesa parrocchiale di Gesù Redentore

Domenica 10 Dicembre, ore 17

Francesco Gibellini – tromba

Davide Zanasi – organo

A synesthetic Christmas experience

Modena

Chiesa Auditorium San Carlo

Mercoledì 13 Dicembre, ore 20:45

Filippo Sorcinelli – organista e direttore creativo