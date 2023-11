Il Modena Organ Festival continua alla Chiesa di Bomporto

Terzo appuntamento della XXI edizione del Modena Organ Festival domenica 3 dicembre alle ore 15.30 presso la Chiesa parrocchiale di Bomporto, con l'organista Paolo Zappacosta, concertista attivo in Italia e titolare del Santuario di San Luca a Bologna e il Gruppo Vocale "Tavolata Armonica", diretto da Maria Concetta Mammi: utilizzando l'organo Traeri settecentesco, daranno vita a un percorso musicale dal Cinquecento al Settecento, con musiche della tradizione europea.

Il Modena Organ Festival si svolge nel territorio comunale e ha come scopo la valorizzazione degli organi musicali e i luoghi della cultura del territorio comunale di Modena, con concerti e laboratori didattici per le scuole; organizzato dall'Associazione Amici dell'Organo "J. S. Bach" con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena. L'ingresso al concerto, organizzato in collaborazione con la Parrocchia di Bomporto, è libero e gratuito.