Modena Parade, continua la performance artistica di Jordi Colomer

Nell’ambito della mostra Jordi Colomer. Strade, la prima retrospettiva dedicata all’artista in Italia, realizzata in collaborazione con MACBA Museo d’arte contemporanea di Barcellona e con il contributo di Ambasciata di Spagna in Italia e Institut Ramon Llull, inaugurata il 4 marzo (fino all’8 maggio 2022) alla Palazzina dei Giardini, è stata ideata l’azione partecipativa e performativa Modena Parade/Corteo Modenese. Si tratta di un corteo concepito per Modena, che attraverserà il 27 marzo 2022 dalle ore 10.00 la città - dal Cimitero Nuovo di San Cataldo, opera di Aldo Rossi, fino alla Palazzina dei Giardini, sede della mostra - coinvolgendo la cittadinanza in un recupero catartico dell’esperienza dello spazio sociale, alla vigilia della fine dello stato di emergenza imposto dalla pandemia.

L’appuntamento per Modena Parade/Corteo Modenese è il 27 marzo con ritrovo dalle ore 10 al Cimitero Nuovo di Aldo Rossi (ingresso su Strada Cimitero San Cataldo). Il corteo terminerà alla Palazzina dei Giardini intorno alle ore 13. L’ingresso è gratuito.



Pensato come un attraversamento collettivo delle strade di Modena, il corteo sarà un movimento corale in una giornata di festa per celebrare la vita, ma anche, come spiegano i curatori, “mettere un costume addosso alla morte”. Alle 10 i partecipanti saranno invitati a consumare semplici cibi e bevande, come era usanza nei riti funebri dell’antichità e avviene tuttora in molte culture del mondo; seguirà un momento musicale e il corteo prenderà il via dal portico del Cimitero nuovo, celebrando la vita, nel rispetto e nel ricordo di tutte le vittime della pandemia e delle loro famiglie. Le persone, guidate da un gruppo di performer in costume da scheletro, saranno, coinvolte in una sorta di “corteo funebre rovesciato, a ritroso, nel quale ci si lascia il silenzio delle tombe alle spalle per dare voce a quella morte che in questi due anni di confinamento è stata onnipresente ma invisibile, presente ma silenziosa, e ritornare a vivere, tutte e tutti insieme, al centro dello spazio urbano”, riappropriandosi delle strade, le piazze, i luoghi negati dal lockdown.



L’azione, promossa da FMAV Fondazione Modena Arti Visive e da Collettivo Amigdala, è a cura di Daniele De Luigi e Federica Rocchi ed è realizzata con la partecipazione dei bambini della Scuola primaria Cittadella, degli studenti dell’Istituto Superiore Adolfo Venturi e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli, degli studenti partecipanti al workshop con l’artista tenutosi presso la Scuola di alta formazione FMAV, del Dipartimento educativo FMAV, e inoltre di Museolaboratorio Quale Percussione?, del Coro Le Chemin des Femmes, e di tutti i partecipanti al Cantiere Aperto con l'artista. Lo svolgimento della performance presso il Cimitero di San Cataldo è reso possibile dalla disponibilità di Dugoni Facility Management.



Durante l’azione saranno effettuate delle riprese video, con la regia di Jordi Colomer insieme a Milo Adami, dalle quali sarà realizzato un film dell’artista, prodotto da FMAV e dal MACBA Museo d’arte contemporanea di Barcellona. L’opera entrerà nelle collezioni gestite da FMAV e verrà esposto nella retrospettiva dell’artista in programma nel museo catalano nel 2024. Le fotografie del corteo forniranno una documentazione dell’evento che farà parte del catalogo di mostra, pubblicato dall’editore Franco Cosimo Panini e in uscita nel corso dell’esposizione alla Palazzina dei Giardini.



Prenotazione tramite Eventbrite al seguente link. Saranno garantite le norme per la tutela sanitaria, in conformità con la normativa vigente alla data di realizzazione dell’evento. Informazioni: biglietteria@fmav.org | www.fmav.org; tel. In orario di mostra: 059 2033166. Per accedere alle mostre è necessario esibire il Super Green Pass ed un documento di identità.