Allo skatepark Rock&Ride tre giorni di energia e talento giovanile con il "Modena Rookie Fest 2024"

Il mondo dello skateboard giovanile si prepara all'evento più atteso dell'anno: il Modena Rookie Fest 2024! Il World Rookie Tour fa tappa nuovamente a Modena il 18 maggio, portando con sé un'incredibile carica di energia e talento giovanile proveniente da tutto il mondo.Presso lo skatepark indoor Rock&Ride, situato in via dei Lancilloto 10/12 a Modena, giovani skater provenienti da ogni angolo del pianeta si confronteranno in una competizione mozzafiato, pronti a mettere in mostra le loro abilità e a lottare per il titolo di campione.

Il programma dell'evento prevede venerdì 17 maggio Free training dalle 19 alle 21 presso lo skatepark indoor Rock&Ride. Sabato 18 maggio la finalizzazione delle iscrizioni e pagamento della quota di partecipazione dalle 10 alle 13, seguito da free training ufficiale e le qualifiche dalle 15 alle 18. Le finali e le premiazioni si terranno dalle 18:15 alle 19:30. Il vincitore della categoria Rookie avrà l'opportunità di partecipare gratuitamente (inclusi alloggio e iscrizione) alle WRT Skateboard Finals 2024, che si terranno a Praga, Repubblica Ceca, dal 27 al 29 Settembre 2024 nell'incredibile skatepark che ospita ogni anno la Mystic SK8 Cup.



Il costo della gara, pari a € 20 è da saldare in contanti, la mattina stessa della gara. Per partecipare, è necessario essere affiliati a una società sportiva riconosciuta (FISR, UISP, CSI, AICS, ecc.). Chi non fosse affiliato per la stagione sportiva 2023 - 2024 può tesserarsi il giorno dell'evento, al momento dell'iscrizione, presso la società Black Yeti SSD al costo di €30. Tutti i rider sul podio riceveranno inoltre premi offerti dai nostri sponsor.

Per ulteriori dettagli e informazioni su come partecipare o assistere all'evento, si prega di contattare registration@worldrookietour.com. Inoltre, per coloro che desiderano prolungare l'esperienza, è possibile partecipare nella giornata di domenica 19 Maggio, alla fetsa finale, durate la quale i ragazzi possono prendere parte a workshop gratuiti su graffiti, foto e video. Il programma della giornata prevede dalle 10 alle 12 workshop a scelta tra graffiti e foto editing col cellulare; dalle 12.15 alle 13.45 pranzo presso il ristorante della Polisportiva Villa d’Oro e dalle 14 alle 16 free skate con supervisione di due maestri della Modena Skateboard School.

Per ulteriori informazioni sulle altre date del tour, i dettagli delle iscrizioni e come partecipare, visita il sito web.