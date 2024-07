Visita guidata alla scoperta dei segreti di Modena con Emilia-Romagna in tour

Appuntamento il 12 luglio alle 19 con la visita guidata a cura di Emilia-Romagna in tour "Modena segreta, curiosa e misteriosa by night".

Conosci i misteri di Modena? Che ci fanno i cavalieri di re Artù su una delle porte del Duomo di Modena? Perchè i piccioni a Modena si chiamano "triganein"? E a che serviva la Preda ringadora, il grande masso di ammonitico veronese davanti al Palazzo comunale? Quale tragico evento ricorda “al tvaiol ed Furmajin”? Dove sorgeva l’antico anfiteatro romano paragonabile per dimensioni al Colosseo? Soddisferemo la vostra curiosità camminando per la nostra bella città dove si trova anche la più antica salumeria d’Europa e dove è nata la Zuppa Inglese in onore di Maria Beatrice d’Este, che divenne regina d’Inghilterra per soli tre anni.

Tra i luoghi che si visiteranno i bassorilievi di re Artù, le misure modenesi, la misteriosa Bonissima, la Preda ringadora, “al tvaiol ed Furmajin”, la statua di Marco Emilio Lepido, l’antico anfiteatro romano, la più antica salumeria d’Europa, il luogo dove è nata la Zuppa Inglese e tanto altro ancora. Prenotazione obbligatoria al link https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/modena-segreta-curiosa-e-misteriosa-by-night-2024-07-12-19-00.