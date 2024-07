Esperienze in appennino di trekking, yoga e mindfulness con “Modena slow”: ecco il calendario 2024

Escursioni in giornata dai 18 ai 28 euro. Previste riduzioni per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per gruppi di minimo 4 persone, partecipazione gratuita fino agli 11 anni. Le esperienze di più giorni hanno prezzi differenti, consultabili sul sito.

Dopo l'esordio dello scorso anno, torna la rassegna “Modena Slow - Estate-Autunno 2024”, rivolta a chi ama la natura e il turismo lento. A partire dal 6 luglio, gli appassionati potranno scoprire i tesori dell’Appennino Modenesegrazie a una serie di esperienze e attività in compagnia di Guide Ambientali Escursionistiche, con partenze da tutti i Comuni dell'Appennino modenese.

L’iniziativa, organizzata da Modenatur, DMO (Destination Management Organization) del territorio modenese, nell’ambito delle attività promo-commerciali del Territorio Turistico Bologna-Modena, si propone di valorizzare la bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale dell'Appennino modenese. Le escursioni, programmate da fine giugno fino a novembre, mirano a promuovere esperienze turistiche autentiche e sostenibili, invitando i visitatori a trascorrere il proprio tempo nelle località di montagna durante i weekend e non solo.

La principale novità di questa seconda edizione di "Modena Slow" risiede nella varietà delle proposte: la rassegna include infatti non solamente attività di trekking, ma anche cammini di più giorni, così come degustazioni e attività sportive all’aria aperta che completano e arricchiscono le esperienze, quali ad esempio lo yoga o la mindfulness. A questo si aggiungono le nuove offerte di bike tour, sia con accompagnamento di una guida GAE che in modalità self-guided, per permettere ai turisti di gestire il proprio viaggio in autonomia, ma fornendo loro tutte le indicazioni e il supporto necessario. Sono inoltre previste attività a data aperta, acquistabili sotto forma di voucher, che consentono di programmare il proprio viaggio in totale libertà, quando lo si desidera.

La rassegna comprende complessivamente 30 attività di trekking, più di 15 partenze sui cammini che attraversano la provincia di Modena da percorrere a piedi o in bicicletta, oltre a diverse esperienze a data aperta per vivere a pieno l’Appennino, in diverse modalità, ciascuno secondo il proprio ritmo e gusto. Il calendario attuale è tuttavia in evoluzione: l’auspicio è quello di aumentare ulteriormente la proposta nel corso del tempo, per coinvolgere sempre di più le varie anime del territorio e proporre una vasta gamma di esperienze che possano incontrare gli interessi delle diverse tipologie di turisti.

Punto di forza di quasi tutte le attività di “Modena Slow 2024” (ad eccezione di alcuni bike tour self-guided e di alcune esperienze a data aperta) è la presenza di esperte Guide Ambientali Escursionistiche, che accompagnano il gruppo di partecipanti, condividendo la loro passione per la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. Durante i percorsi, le guide forniranno preziose informazioni sulla flora e la fauna locali, coinvolgendo camminatori e viaggiatori curiosi.

Gli itinerari offrono opzioni per ogni livello di esperienza e abilità, permettendo a ciascuno di godersi l’avventura a proprio ritmo. Il calendario completo della rassegna è disponibile sul sito visitmodena.it, il portale ufficiale di informazione turistica del territorio modenese, dove è possibile trovare tutti i dettagli sulle esperienze e le modalità di prenotazione: www.visitmodena.it/modenaslow.

Le escursioni in giornata hanno un costo che varia dai 18 ai 28 euro a persona in base ai servizi inclusi. Sono previste inoltre riduzioni per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per gruppi di minimo 4 persone, per un totale di 15 euro a persona. La partecipazione è gratuita fino agli 11 anni di età. Le esperienze di più giorni e a data aperta hanno invece prezzi differenti, consultabili sul sito.

Il programma

Trekking - Esperienze di un giorno:

6 luglio 2024 - Serramazzoni: Cascate del Bucamante

7 luglio 2024 - Sestola: Un magico viaggio nel regno dei funghi epigei

13 luglio 2024 - Fiumalbo: Camminata Celtica

14 luglio 2024 - Fiumalbo: La vita segreta dei faggi

20 luglio 2024 - Marano sul Panaro: Crepuscolo sul Monte Tre Croci

21 luglio 2024 - Montefiorino: La Via Bibulca da Montefiorino a Serradimigni

27 luglio 2024 - Frassinoro: Lungo la Linea Gotica

28 luglio 2024 - Sestola: Il sentiero dei portatori

3 agosto 2024 - Zocca: Legni Magici e boschi incantati | Trekking multisensoriale

4 agosto 2024 - Guiglia: Parco dei Sassi di Roccamalatina, a tutta Birra

7 agosto 2024 - Frassinoro: Le Forbici e il Giovarello

10 agosto 2024 - Fiumalbo: Il mirtillo nero

11 agosto 2024 - Fanano: Nebbia all’Alpe

15 agosto 2024 - Pievepelago: L’anello dei laghi glaciali

17 agosto 2024 - Montecreto: Le miniere di rame

18 agosto 2024 - Pievepelago: Il sentiero delle cascate di Sant'Anna Pelago

24 agosto 2024 - Fiumalbo: Marinai sulle vette

25 agosto 2024 - Fanano: Il Lago Pratignano e la grotta delle Fate

1 settembre 2024 - Fanano: La Linea Gotica sul Monte Belvedere

7 settembre 2024 - Pavullo: Anello del Castello di Montecuccolo e Yoga

8 settembre 2024 - Montefiorino: Wallenstein III - La fine della Repubblica

14 settembre 2024 - Zocca: Tra il Panaro e il cielo | Trekking multisensoriale

15 settembre 2024 - Palagano: Il Sentiero delle Miniere

22 settembre 2024 - Sestola: Passi e Yoga tra il Lago della Ninfa e il Monte Cervarola

29 settembre 2024 - Lama Mocogno: Dalle Piane al Monte Cantiere

6 ottobre 2024 - Polinago: Il ponte d’Ercole tra storia e leggenda

12 ottobre 2024 - Fanano: Anello intorno al Rifugio Taburri

13 ottobre 2024 - Pievepelago: L’anello dei Laghi glaciali

20 ottobre 2024 - Frassinoro: L’energia dell’autunno | Forest bathing

27 ottobre 2024 - Riolunato: Cascate della Pollina

2 novembre 2024 - Montese: Tra i borghi lungo i sentieri della Linea Gotica

3 novembre 2024 - Prignano sulla Secchia: Sassomorello-Moncerrato

Cammini e bike tour - Esperienze di più giorni

14-20 luglio In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

21-26 luglio Cammino di San Bartolomeo da Pavullo a Pistoia

4-10 agosto In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

25 agosto-1 settembre In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

30 agosto-1 settembre In cammino sulla Via Strada da Montese alla Croce Arcana

7-8 settembre In cammino sulla Via Germanica Imperiale

11-15 settembre Cammino dell’Unione

14-15 settembre Bike tour sul Cammino dell’Unione

16-22 settembre In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

30 settembre-6 ottobre In cammino sulla Via Vandelli da Modena a Massa

4-6 ottobre Mindfulness in cammino Romea Strata- Fanano

16-20 ottobre Cammino dell’Unione

19-20 ottobre Bike tour sul Cammino dell’Unione

19-20 ottobre In cammino sulla Via Germanica Imperiale

Attività e tour in Appennino - Esperienze a data aperta

Appennino: tour in E-bike

Esperienza di bushcraft in Appennino

Profumo di Collina - Laboratorio olfattivo

Il teatro del gusto

Sestola: un viaggio nel regno dei tartufi

Bike tour sulla Via Romea Germanica Imperiale

Bike tour sulla Via Romea Strata

Bike tour sul Cammino dell’Unione

Passeggiata a Guiglia con degustazione di vini

Bike tour con visita a caseificio di Parmigiano-Reggiano e degustazione