A Modena torna Stuzzicagente con l'edizione di Primavera

Anche quest’anno Modenamoremio, Società di promozione del Centro Storico di Modena, organizza la maratona del gusto più apprezzata ed amata da modenesi e non. Domenica 28 Maggio, a partire dalle ore 18.00, prende il via la ventesima edizione di Stuzzicagente Primavera, riproponendo i gettoni come moneta ufficiale, facili e comodi da utilizzare.

15 i locali del centro storico che partecipano a questa edizione, proponendo le loro gustose specialità: Archer, Associazione Il Matraccio, Birroteca Al Goblet, Falling Bistrò, In Vino Veritas, La Bicicletta Caffè e Salumi, Labeerinto, Osteria di Modena Rossi, Pasticceria Remondini, PizzALTaglio, Salumeria del Cardinale, Tigellino, Trattoria Ermes, Trattoria Pomposa Al Re Gras, Self Service Ghirlandina.

I gettoni si potranno acquistare in prevendita, a partire da oggi e fino al 27 Maggio, sul sito modenamoremio.it, presso l’ufficio di Modenamoremio (via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00) oppure presso Dischinpiazza (via Castellaro, 41 dal lunedì al sabato 9.00-13.00/15.30-19.30). Domenica 28 maggio i gettoni potranno essere acquistati sul sito www.modenamoremio.it fino alle ore 14, e presso lo stand di Modenamoremio in Piazza Pomposa dalle ore 17.

I gettoni saranno acquistabili in pacchetti da 10 gettoni del valore di € 20, 15 gettoni del valore di € 30 – in prevendita sarà regalato un gettone in più, 20 gettoni del valore di € 36 – in prevendita saranno regalati due gettoni in più.

Quelli acquistati online potranno essere ritirati presso lo stand di Modenamoremio il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla).

In aggiunta ad ogni pacchetto saranno consegnati gratuitamente i nuovissimi brick Wother Modena Edition by COTAMO, realizzati in partnership triangolare tra Modenamoremio, Cotamo e Wother.

Non va dimenticato che Stuzzicagente è anche una competizione tra gli esercenti. Saranno ben 3 le giurie che assaggeranno e valuteranno le prelibatezze proposte dai locali del centro storico: la prima è la GIURIA POPOLARE costituita dai partecipanti all’evento; la GIURIA DI QUALITA’ rappresentata da 3 appassionati della cucina modenese: Marisa Tognarelli, Maestra Cioccolatiera, Angelo Giovannini, giornalista esperto di promozione del territorio, Vittorio Novani, Chef Executive “Iodio Puro”, premiato una stella michelin 2010. Infine quella formata dai rappresentanti di TOO GOOD TO GO, l’app del “troppo buono per essere buttato”.

I locali vincitori riceveranno una cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio offerte gentilmente da Piacere Modena, mentre tra il pubblico votante un fortunato vincitore potrà ricevere ben 10 gettoni omaggio per la prossima edizione di Stuzzicagente Autunno, prevista per il 1 ottobre 2023.

In Piazza Pomposa, invece, si potrà ammirare una mostra di ceramiche dedicate all’arte del vino e del Lambrusco, gioielli del territorio modenese, realizzate dai ragazzi del corso di Design della Ceramica dell’Istituto d’Arte A. Venturi, seguiti dai prof. Villani e Consorti. Novità di questa edizione, la presenza delle creazioni dei bambini e delle bambine della scuola primaria ‘EducatioNest’, guidata da Paola Dieci - Head of School and Pedagogical Coordinator - che, all’interno del progetto “In-pasti di culture”, hanno esplorato il cibo come soggetto narrante capace di raccontare la cultura e le tradizioni di intere popolazioni, attraverso l'utilizzo della creta.

L’evento sarà accompagnato dall’intrattenimento musicale di Radio Stella in Piazza Pomposa, e da musica dal vivo in Piazza Roma.

Stuzzicagente è patrocinata dal Comune di Modena ed è realizzata grazie all’importante contributo di BPER Banca e al prezioso sostegno del Marchio “Tradizione e Sapori di Modena”.

Un ringraziamento speciale va alle quattro Associazioni di Categoria del territorio Ascom-Confcommercio, Cna, Confesercenti e Lapam.