Modena capitale dell'antiquariato con la 35° Edizione di Modenantiquaria

La bellezza non ha età, si dice. Ma tante volte gli anni e i secoli contribuiscono a creare bellezza. Modenantiquaria è la più longeva e visitata manifestazione internazionale dedicata all’Alto Antiquariato in Italia e dal 26 marzo al 3 aprile rinnova l’appuntamento per la 35esima edizione agli esperti del settore, designer e a tutti gli amanti dell’arte.

“La gente, soprattutto nel mondo dell’arte, sente il bisogno di tornare agli eventi fisici in fiera. Sicuramente il digitale è servito per informare e per mantenere il contatto con il pubblico, ma il collezionista ha bisogno di innamorarsi dell’opera dal vivo. Per questo siamo pronti ad accogliervi e proiettarvi nel mondo dell’alto Antiquariato - afferma il presidente di ModenaFiere Alfonso Panzani – grazie a un’edizione di vera eccellenza, con i maggiori esponenti del settore e opere d’arte d’eccezione e in piena sicurezza. Modenantiquaria è una cornice dove cultura, passione e affari si muovono bene, insieme. Per una Mostra di livello come Modenantiquaria è fondamentale la certezza della certificazione degli oggetti esposti, per dare tutta la tranquillità possibile ai clienti e collezionisti. Ecco perché oltre alle garanzie che già danno gli espositori selezionatissimi, abbiamo voluto un vetting di storici dell'arte accreditati a livello internazionale che esaminano tutti gli oggetti esposti prima dell'apertura della mostra. Abbiamo circa 150 gallerie, un centinaio solo per Modenantiquaria, e una cinquantina per le altre due rassegne” conclude Panzani.

In contemporanea a Modenantiquaria ritorna anche Petra, completamente rinnovato: il rinomato Salone dedicato agli arredi da giardino cambia volto, con 2.800 metri quadrati di verde e proposte per gli spazi esterni di città o di mare, campagna o montagna, orizzontali o verticali, piccoli o enormi. Debutta poi un concorso firmato Biohabitat e AIAPP e chiamato i “Giardini di Petra”: 10 giardini selezionati in cui l’opera d’arte sarà un tutt’uno con la natura rendendo l’uomo parte integrante del percorso.

Novità assoluta della XXX edizione di Modenantiququaria è il progetto “Sculptura. Capolavori Italiani dal XIII al XX secolo”, una sezione interamente dedicata all’arte scultorea d’eccellenza a cura di Fernando Mazzocca, Aldo Galli e Andrea Bacchi. Pietro Cantore, Presidente Antiquari Modenesi e Tesoriere dell’Associazione Antiquari d’Italia si esprime molto positivamente riguardo all’edizione alle porte: “Sono sicuro che sia la città sia la mostra sapranno accogliere il pubblico in modo esemplare. C’è voglia da parte degli espositori e degli antiquari di ripartire alla grande. Le vendite e la voglia di comperare antico non si sono mai fermate nemmeno in quest’ultimo periodo: ciò fa presagire una ripartenza del mercato molto significativa. In un periodo di così forte incertezza – continua Pietro Cantore - i valori veri dell’arte antica danno sicurezza ad appassionati ed investitori”.

La 34esima edizione del 2020 ha segnato un anno da record, in cui Modenantiquaria ha conquistato l’Europa, dopo aver conquistato gli italiani. Quest’anno per nove giorni i padiglioni del quartiere fieristico di Modena, allestiti con estrema cura ed eleganza, accolgono prestigiose presenze nazionali e internazionali tra cui: Altomani & sons, Dario Ghio (Montecarlo), Maurizio Nobile (Milano e Parigi), Lampronti Gallery (Londra), Robilant+Voena (Milano, Londra, New York, Parigi), Cantore Galleria Antiquaria, Botticelli, Robertaebasta, Butterfly Institute Fine Art (Lugano), Enrico Gallerie d’Arte, Callisto Fine Art (Londra), Bottegantica, Brun Fine Art, Romano Fine Art, Romiglioli Antichità, Fondantico di Tiziana Sassoli, Copetti Antiquari, Scultura Italiana, Galleria Marletta.

Una curiosità: Modenantiquaria per due giorni ospita gli esperti del programma in onda sul Nove “Cash or Trash. Chi offre di più”, dedicato al mondo degli appassionati di oggetti incredibili e curiosi, dove tutto può essere venduto e comprato. I mercanti protagonisti di “Cash or Trash” saranno in fiera sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 15 alle 17: i visitatori potranno chiedere loro pareri su oggetti che vorrebbero far valutare, presentandosi con foto e informazioni relative. Sugli schermi presenti presso lo stand sarà inoltre trasmessa in anteprima la prima puntata della nuova stagione della trasmissione, in onda sul Nove dal 4 aprile alle 19.15.

Modenantiquaria è organizzata da ModenaFiere col patrocinio dell’Associazione Antiquari d’Italia, Associazione Antiquari Modenesi e FIMA, la Federazione Italiana Mercanti d’Arte. Sponsor della manifestazione è BPER Banca, partner per gli spazi verdi è Latifolia Group.

Modenantiquaria segue i seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle 15 alle 19, dal giovedì alla domenica dalle 11 alle 19. Sabato 26 marzo e sabato 2 aprile dalle 11.00 alle 20.00. Biglietto intero: euro 15. Biglietto ridotto: euro 12. E’ possibile acquistare online sul sito il biglietto al prezzo ridotto di 12 € (più 0,48 € di prevendita). Infoline: ModenaFiere, tel. 059 848380 www.modenantiquaria.it.