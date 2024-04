Debutta l'antologia "Modenesi per Sempre" alla libreria Feltrinelli

Venerdì 19 aprile 2024 debutto dell'antologia Modenesi Per Sempre, curata da Gabriele Sorrentino per Edizioni della Sera con la prefazione di Fabiano Massimi. Appuntamento alle 18,00 da Feltrinelli a Modena, in via Via Cesare Battisti 17.

In "Modenesi per sempre" ci sono tutti i volti di Modena, quello operoso, quello artistico, quello culinario e quello ironico, capace di battute sagaci. Il modenese è follemente innamorato della sua città ma sempre pronto a criticarla perché la vorrebbe perfetta. E proprio questo rapporto viene esplorato in un libro che spazia dal passato al futuro, passando per tante sfaccettature del presente. Le storie narrate dai Modenesi per sempre esplorano generi diversi, dal distopico, al thriller, dalla commedia al racconto di formazione, sino al drammatico.