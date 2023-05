Molini Industriali, porte aperte e visita del Vicepresidente del Senato Centinaio

Si terrà sabato 20 maggio, a Molini Industriali, la terza edizione di “Molini a porte aperte”, iniziativa promossa da Italmopa e dalle aziende aderenti per fare conoscere l’evoluzione dell’arte molitoria e l’importanza della sua filiera per la nostra economia e per il consumatore. A Modena Molini Industriali ha organizzato per tutta la cittadinanza una giornata di visite guidate, intrattenimento e degustazioni gratuite nell’ampio borgo di Via Francia. L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo, essendo parte dell’area coperta da tettoie.

Dalle 9.30 alle 16.30, con l’animazione de La Strana Coppia di Radio Bruno, i partecipanti potranno visitare le aree cortilive su cui affacciano gli edifici del Molino e i magazzini di stoccaggio, e degustare la pizza e i prodotti realizzati con le migliori farine; i bambini a partire dai 6 anni potranno divertirsi a preparare il pane, grazie al laboratorio loro dedicato. Previste visite guidate per gruppi al Molino, che anche questa volta hanno registrato il tutto esaurito appena la notizia si è diffusa: “Siamo orgogliosi dell’attaccamento che i modenesi, e non solo, dimostrano nei confronti di Molini Industriali – ha dichiarato il Presidente Ivano Vacondio – e li aspettiamo con gioia sabato 20 maggio per condividere insieme a noi una giornata di festa e di valorizzazione della grande tradizione molitoria del nostro territorio”.

In mattinata è prevista la visita del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che sarà ospite del presidente di Molini Industriali assieme a numerosi rappresentanti delle Istituzioni - fra cui l’Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi e il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli - delle Associazioni agricole e di alcune grandi imprese. Il programma prevede un incontro riservato agli invitati e la visita inaugurale al nuovo impianto di produzione. “Siamo onorati della visita del Senatore Gian Marco Centinaio – dichiara il Presidente di Molini Industriali Ivano Vacondio – e saremo orgogliosi di presentargli il nuovo impianto e raccontargli la nostra storia, che è parte della storia economica e sociale di questi territori.”

Molini Industriali, leader nella lavorazione del grano con particolare riferimento alla produzione di farine integrali e semi-integrali, è attiva dal 1956 e produce farine di frumento tenero di alta qualità che oggi esporta in tutto il mondo.