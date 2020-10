Monasteri Aperti fa tappa a Modena con visite guidate e laboratori nei luoghi sacri della provincia

Sabato 17 e domenica 18 ottobre fa tappa a in provincia di Modena - nel centro storico di Modena, a Pavullo e a Nonantola- l’iniziativa "Monasteri Aperti Emilia Romagna” sviluppata in collaborazione con la Conferenza Episcopale regionale. Gli appuntamenti fanno parte del progetto dedicato al circuito regionale dei "Cammini e delle Vie di Pellegrinaggio" e del "Turismo Religioso”.

L'abbazia millenaria dei Padri Benedettini di San Pietro 17 e 18 ottobre

Quante storie può raccontare la millenaria Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro in centro a Modena. Sono tre gli eventi speciali in programma nel weekend. Nel primo appuntamento sabato pomeriggio il pubblico può cogliere il privilegio di prendere parte a un’appassionante visita, condotta da una storica dell'arte del Dipartimento Arti Visive dell'Università di Bologna e che riguarda le magnifiche committenze ordinate dai frati nel corso del Rinascimento. Il secondo appuntamento è alle ore 21 ed è dedicato al monumentale organo a canne cinquecentesco di San Pietro: l'organista eseguirà pagine celebri e illustrerà al pubblico il funzionamento dello strumento. Domenica pomeriggio si può fare un viaggio nell'arte e scoprire uno dei massimi scultori cinquecenteschi, Antonio Begarelli, e le sue statue lignee presenti nell'abbazia. Tutti gli eventi sono gratuiti. Attività proposte dall’Abbazia dei Padri Benedettini in collaborazione con il Centro Studi dell'Abbazia Benedettina, patrocinio del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Il concerto d’organo è in collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Organo Johann Sebastian Bach”.

Trekking e tracce bizantine a San Apollinare di Pavullo, 17 ottobre

Sabato 17 ottobre, alle 8.30 del mattino, con la luce e l’aria pulita dell’Appennino, a Pavullo nel Frignano modenese, parte l'escursione guidata (lunghezza circa 16-18 km) sui luoghi del Castrum, cioè degli insediamenti della popolazione romana e bizantina, presente e attiva nel territorio fino all'arrivo delle ondate barbariche. Alle 13.30 ci si ferma alla bella Pieve di Monteobizzo a Pavullo per gustare i piatti tipici della tradizione montanara. Il trekking naturalistico, storico ed enogastronomico con guida è organizzato dalla Via Romea Germanica Imperiale. Costo: 6 euro. Al ritorno si è in tempo per partecipare al secondo appuntamento, alla chiesa di San Apollinare: il convegno che presenta i risultati degli ultimi studi sulle presenze romane e bizantine nel Frignano. Ingresso gratuito. L’evento è proposto dalla Parrocchia di Pavullo, dalla Accademia culturale Lo Scoltenna, dalla Via Romea Germanica Imperiale.

Visita guidata all'Abbazia di Nonantola ed al suo museo, 17 e 18 ottobre

In un percorso di un'ora e mezza il visitatore sarà guidato alla scoperta dell'Abbazia romanica di Nonantola e del patrimonio custodito nelle sale espositive del Museo Benedettino e Diocesano d'Arte Sacra. Fari puntati dunque sull’importante centro religioso e culturale dell’Europa medievale e gioiello dell’architettura romanica, definito come una straordinaria testimonianza di 1300 anni di fede, storia e arte.

Informazioni

Le visite guidate, al costo di 6 euro e nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, sono programmate per sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre 2020 alle ore 16, con ritrovo presso la biglietteria del Museo Diocesano in via Marconi 3.

Prenotazioni (posti limitati - prenotazione obbligatoria: 059 549025 - info@abbazianonantola.it ) www.abbazianonantola.it



Dentro ai codici. Viaggio tra le pagine miniate e le pergamene dell'Abbazia di Nonantola

Il percorso propone una visita guidata alla basilica abbaziale di San Silvestro I papa ed al Museo Benedettino e Diocesano ed un laboratorio che alcune conoscenze di base sul processo produttivo del codice manoscritto medievale, ripercorrendone le fasi di lavorazione (la produzione della pergamena e la sua preparazione alla scrittura, la fabbricazione degli inchiostri e della penna, la fascicolazione dei fogli e la scrittura del testo, la legatura dei fascicoli per formare il codice, la decorazione della coperta e la miniatura).

Informazioni

Il percorso con visita guidata e laboratorio è su prenotazione obbligatoria. La durata è di tre ore e comprende: visita al museo (nello specifico, parte dedicata ai codici e delle pergamene medievali) ed attività laboratoriale.

Per ogni partecipante € 15,00 comprensivo di

- Ingresso al museo

- Servizio di guida per tutta l’attività

- Materiali dell’attività laboratoriale

Per entrambe le iniziative di Nonantola, essendo i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria ed effettuabile ai recapiti 059 549025 - info@abbazianonantola.it.



Orari di apertura in occasione di “Monasteri Aperti”