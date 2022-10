"Monasteri aperti", in San Pietro una giornata di visite guidate tra spezieria e archivi

In occasione della giornata dei “Monasteri aperti”, in programma sabato 8 ottobre, l’Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro, invita a festeggiare il decennale del restauro del Cortile della Spezieria seguendo un percorso di “Memoria”, conoscenza e approfondimento dei tesori del Monastero e visitando l’Abbazia, la Spezieria Monastica con l’annesso Cortile, ed infine, il Chiostro delle Colonne.

Dal luogo dell’incontro (androne) ci si sposterà per una prima tappa dal titolo: “Storie di carta: l’Archivio di San Pietro” (circa 45 minuti), in Sala Santa Scolastica con gli archivisti Franca Baldelli e Matteo Ruini per una breve presentazione dell’archivio dell’Abbazia benedettina di San Pietro. Successivamente il racconto proseguirà nella Sagrestia monumentale dove verranno esposti una selezione di documenti e carte, tra cui alcune con riferimenti alla storia della Spezieria dei monaci benedettini.

La seconda e la terza tappa dal titolo: “In hortus floridus… nel giardino dei fiori” si svolgeranno nel Cortile della Spezieria, in occasione del decennale della sua riapertura, dove l’architetto Vincenzo Vandelli (della Progettisti Associati) illustrerà brevemente la storia del luogo e dei suoi restauri (circa 20 minuti); seguirà poi l’agronomo Eraldo Antonini che racconterà le piante dei monaci del Cortile della Spezieria (circa 30 minuti). La visita al Cortile della Spezieria, tra “Memorie” e presente, avrà come sottofondo note dell’imponente organo della Basilica: un importante organo cinquecentesco a canne interamente decorato. A conclusione del percorso, il personale della Spezieria inviterà ad un tavolo di degustazione dei prodotti della Spezieria.

Il percorso si ripeterà quattro volte nella giornata di sabato, con partenza rispettivamente alle ore 9,15, alle 11,00 - alle 15,00 e alle 17,00; e durerà circa 95 minuti. Al momento della prenotazione si potrà scegliere l’orario preferito fino ad esaurimento dei posti. L’accoglienza avverrà nell’androne d’ingresso alla Spezieria in via San Pietro 7. Infine, nell’atrio della Spezieria, dove sarà allestito un tavolo di degustazione, assaggio dei prodotti offerti dalla Spezieria.

Per partecipare occorre prenotarsi all’indirizzo mail: info@monasteromodena.com o al numero: 059.223032, specificando l’orario preferito tra quelli disponibili, nome e cognome e un contatto telefonico. Costo per la partecipazione: offerta libera, minimo di € 5,00 (da saldare all’arrivo). Gli accessi saranno modulati secondo le norme sanitarie al momento vigenti.