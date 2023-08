I cieli del Frignano tornano ad ospitare i Mondiali di Volo a Vela

Dal 22 agosto al 2 settembre l’Aeroporto “G.Paolucci” ospiterà l’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, appuntamento sportivo tra i più importanti a livello internazionale, che già aveva fatto tappa a Pavullo con grande successo nel 2019.

L'evento è un campionato mondiale di Volo a Vela che rappresenta la sintesi di tutti i mondiali. Questa gara è la finale di tutti i mondiali di Volo a Vela, in cui la F.A.I. (Federazione Aeronautica Internazionale) invita i piloti vincitori dei mondiali di categoria degli ultimi 2 anni, unitamente ad alcuni piloti che hanno raggiunto i risultati straordinari nel corso dell'anno, per un totale di 20 piloti

Dopo una prima fase dedicata alle prove libere e obbligatorie, il 26 agosto è in programma la cerimonia inaugurale che sancirà l’avvio ufficiale delle gare fissato per il 27 agosto. L’organizzazione giornaliera prevede un briefing mattutino in cui verranno verificate le condizioni in meteo, che determineranno il percorso di gara. Gli alianti si schiereranno successivamente tutti insieme in cielo e partiranno nello stesso momento da un linea virtuale.

Per il pubblico all’Aeroporto sarà possibile seguire le gare grazie ad una mappa in 3D. Il 2 settembre sono in programma le premiazioni con la cerimonia di chiusura in piazza Montecuccoli, a cui seguirà una serata di intrattenimento per il pubblico presente.