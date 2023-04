Dagli influencer all'intelligenza artificiale: tanti eventi a Fiorano con"Il mondo nuovo"

Moda e influencer, musica e serie tv, intelligenza artificiale, ambiente e lavoro: sono gli argomenti al centro della rassegna “Il mondo nuovo” che prende il via mercoledì 19 aprile alle ore 18.30 al BLA di Fiorano Modenese (via Silvio Pellico, 8). Nato dalla collaborazione tra biblioteca comunale e associazione Lumen, il programma proposto dal Comune fioranese si concentra sulla quotidianità, per svelarne i retroscena e gli sviluppi potenziali; una lente di ingrandimento sul presente, in modo da porre gli elementi per un fruttuoso dialogo intergenerazionale.

Gli appuntamenti – tutti della durata di un’ora circa – si terranno al BLA e saranno a ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento posti). I primi cinque sono alle 18.30 mentre l’ultimo alle 21.00; il primo s’intitola Dive e influencer nel sistema moda, dove Eleonora Chiais (Università di Torino e Bologna) condurrà un viaggio da Hollywood a TikTok, per comprendere i meccanismi della moda nel suo promuoversi e farsi elemento sociale. Per maggiori informazioni contattare la biblioteca: 0536/833403 o biblioteca@fiorano.it.

Questa rassegna non è che l’ultima di una lunga serie proposta presso la biblioteca di Fiorano, considerando gli ultimi anni. Un elemento che inorgoglisce molto l’Amministrazione, particolarmente attenta all’offerta culturale. Ecco le parole del vicesindaco Morena Silingardi: “Proporre una serie di rassegne di contenuto diverso al BLA, legate a tematiche solo apparentemente distanti tra loro, contribuisce a creare un pubblico fidelizzato e curioso che frequenta la biblioteca non solo per prenotare nuove uscite di libri, ma anche per approfondire argomenti e ampliare il proprio orizzonte di interessi. Il coinvolgimento di esperti, perlopiù docenti universitari, arricchisce le proposte di adeguata competenza. Si va in biblioteca e si impara qualcosa in più; ma lo si impara anche grazie alla piacevolezza dello stare insieme. Tutte le iniziative realizzate finora hanno intercettato attenzione e gradimento di pubblico, il ché ci rende molto felici e soddisfatti”.

A seguire una breve carrellata dei prossimi appuntamenti. La (nuova) serialità televisiva italiana: da Netflix alla rivoluzione di RaiPlay è il titolo del secondo appuntamento, in programma mercoledì 26 aprile, con Paola Brembilla (Università di Bologna), che porrà particolare attenzione alle produzioni per teenager e a casi innovativi di grande successo come Skam Italia, Prisma, Mare Fuori. Mercoledì 10 maggio si parte da Mina e si arriva ai Måneskin in un dialogo con Lucio Spaziante (Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna) per capire come si crea nell’immaginario collettivo un’icona pop, mentre martedì 23 maggio la scrittrice e sceneggiatrice Natalia Guerrieri presenta il suo romanzo “Sono Fame” (Pidgin Edizioni, 2022), una storia di lavoro, sfruttamento, prevaricazione con protagonista una giovane rider. Stefano Pio Zingaro del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bologna, mercoledì 31 maggio condurrà un incontro su intelligenza artificiale e creatività, utopie e distopie. La rassegna si chiude martedì 6 giugno eccezionalmente alle 21.00, con il meteorologo Luca Lombroso e il suo Attenti al Meteo - Tornado, alluvioni, grandine e saette (Edizioni Artestampa, 2022).

“Con l'aiuto di esperti – commenta il co-organizzatore Guglielmo Leoni di Lumen – indagheremo diversi aspetti della contemporaneità. Alcune di queste tematiche sembrano lontane ma sono già attive con forza nella realtà di tutti i giorni. L'intelligenza artificiale ad esempio fino a ieri era argomento per iniziati, oggi la usano i ragazzi per scrivere testi. È anche una sorta di "aggiornamento generazionale", un modo per scoprire il dietro le quinte di tematiche che coinvolgono i giovani e che agli adulti è utile conoscere meglio”.