Monfestino e Bucamante, un trekking con Walk-In Modena

Sabato 6 maggio, Walk-In Modena organizza un trekking dal titolo "Verde brillante tra Monfestino e Bucamante".

Ritrovo ore 14.30 presso la chiesetta di Pazzano di Sopra. Rientro previsto verso le 19.

Questo sabato andiamo in un luogo molto conosciuto ai modenesi... e a ragione: è stupendo, ancora di più in questo periodo. Ma non è solo stupendo passeggiarci, è stupendo restarci, entrarci in contatto, sentirne il profumo, la carica energetica.. stare, camminarci dentro -Walk In - respirarci insieme per lasciarsi rigenerare. Questo noi faremo, prendendoci il tempo di percorrere un giro ad anello con un lento avvicinamento nel bosco, morbidi prati e ampi panorami, tanto verde, tanta acqua, tanta energia.. assieme.

Difficoltà: circa 8 km, + e – 500m. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile, giacca impermeabile, cappellino/bandana, snack energetici, almeno 1l acqua, bastoncini da trekking consigliati, repellente zanzare/zecche consigliato. Prenotazione: obbligatoria possibilmente entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa e guida GAE): 3408628932. Costi: 20 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.