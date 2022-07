Al via a Formigine Moninga, il festival che coniuga musica e solidarietà

Torna a Formigine, a partire da mercoledì 6 luglio, il Moninga Open Air Festival, giunto quest'anno alla sua VI Edizione. Come da tradizione, si terrà presso il Parco di Villa Benvenuti, i cui cancelli apriranno alle ore 19.00. Il tema dell'anno è "Vai fuori, guarisci dentro", che sarà il filo conduttore dell'evento fino alla sua serata finale, sabato 9 luglio.

La Onlus Moninga attraverso il Moninga Open Air Festival propone ai giovani un divertimento sano e benefico: musica, arte e cultura con l’obiettivo chiaro di raccogliere fondi per i loro progetti a favore dei bambini disabili di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. Per i giovani modenesi è ormai diventata una tradizione di mezza estate imperdibile, uno degli eventi più attesi e ricercati di tutta la Provincia.

Il programma musicale

Mercoledì 6 Luglio | Euro Nettuno, Whietmary, Go Dugong

Giovedi 7 Luglio | Albi Bello, Arssalendo, Jolly Mare

Venerdì 8 Luglio | Fede Gatti B2B Skakat, ELOI, IVREATRONIC

Sabato 9 Luglio | Lou Pelle, Catnapp, Simone Antonioni

Vai fuori, guarisci dentro - Go outside, heal inside

È il motto del Festival di quest’anno: VAI FUORI, GUARISCI DENTRO. La mancanza di incontro, causata della pandemia, ha prodotto isolamento sociale, paure, marginalità, disaffezione alla partecipazione sociale e al futuro, in particolar modo tra la popolazione giovanile. Il Moninga Open Air Festival è un’esperienza di comunità: guardarsi negli occhi e sentire appartenenza.

È un’occasione per abbandonare i social network e fare comunità, faccia a faccia, dopo mesi di isolamento. E' voglia di ritorno all’incontro, alla musica, allo stare insieme.

MONINGA

Moninga viene fondata da un gruppo di giovani formiginesi nel 2015. Sono poco più che ventenni e dopo un’esperienza estiva di volontariato nella Repubblica Democratica del Congo non possono rimanere indifferenti rispetto alla povertà estrema, alle ingiustizie e alla sofferenza dei bambini orfani e abbandonati ospiti presso la Pediatria di Kimbondo. È necessario fare la propria parte e far sapere, in particolare ai giovani come loro, della drammatica situazione dei bambini in alcune regioni dell’Africa. Nascono così i primi eventi fatti da giovani per i giovani, usando la passione per la musica e il desiderio di incontrarsi.

La prima serata sarà ad ingresso gratuito, mentre le seguenti saranno accessibili solo tramite biglietto, acquistabile conline sul sito dedicato all'evento.