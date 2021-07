Musica e divertimento a Formigine con il doppio appuntamento settimanale firmato Moninga

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tornano per tutto il mese di luglio, nella storica cornice di Villa Benvenuti a Formigine, gli appuntamenti firmati Moninga, con un format totalmente nuovo in occasione della settima edizione.

Il classico weekend dell'Open Air Festival infatti, viene sostituito con appuntamenti diluiti lungo tutto il mese di luglio, a cadenza bisettimanale. L'obiettivo delle serate Moninga, dal 2018 qualificata come ONLUS, è di raccogliere fondi da destinare alla Pediatria e Orfanotrofio di Kimbondo a Kinshasa (RD Congo): per maggiori informazioni, consultare il sito web.

I mercoledì di Moninga

Ogni mercoledì di luglio, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, sarà possibile ascoltare ottimi dj set (Lou Pellegrino e Alberto Boni 7/07, Def Henry Hill e Euro Nettuno 14/07, Laika Mvmnt 21/07, Enzo Borghi, Museek Response Live, Albi Bello e Neu Radio 28/07) e cenare in loco.

Per i Mercoledì di Moninga non è possibile prenotare: una volta raggiunta la capienza massima si limiteranno gli ingressi in base al flusso.

I venerdì di Moninga

Di venerdì Moninga propone Radar, evento musicale limitato a 200 persone con ingresso su prevendita. Sul palco di Villa Benvenuti saliranno: Sentimental Rave (9/07), Krampf (16/07), Voiron (23/07) e Crystallmess (30/07).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...