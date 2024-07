Live e dj set internazionali nei quattro giorni di "Moninga Open Air Festival"

Dal 3 al 6 luglio ritorna a Formigine (MO) il festival musicale di ricerca organizzato da Moninga Onlus, il cui ricavato viene destinato interamente ai progetti umanitari dell’associazione. Grazie ai ricavati delle scorse otto edizioni, Moninga ha finanziato per più di 250mila euro progetti umanitari come Orfanotrofi, Centri Medici, Centri per disabili, Pozzi nella Repubblica Democratica del Congo. L’obiettivo di quest’anno sarà la realizzazione di un impianto fotovoltaico che garantirà l’elettricità in un ospedale – in collaborazione con Fondazione di Modena - e la costruzione di 6 classi di una scuola, sempre a Kinshasa, la capitale del Congo.

L’evento, ormai diventata una tradizione dell’estate modenese per i giovani, che in migliaia attendono l’evento ogni anno, è organizzato su quattro giornate - da mercoledì a sabato - nella ormai caratteristica cornice del parco di Villa Benvenuti, in cui si alternano live e dj set internazionali.

I primi due giorni sono ad ingresso gratuito, mentre per il weekend è possibile accedere tramite biglietto singolo a 15€ o con il biglietto full pass al costo di 25€ (biglietti su DICE). La serata di apertura prevede il live di Jenys, artista con base a Parigi che nel corso dell’ultimo anno ha brillato per la qualità delle sue performance, seguito dal dj set di Jennifer Loveless, talentosa producer australiana che si sta mettendo in luce nella scena club europea.

Giovedì 4 è il turno del progetto SoFTT, duo di Miami con influenze eurodance e latino pop al primo tour in Europa, e del dj set incisivo ed energico della berlinese DJ AYA. Il weekend si apre con il live di LVRA, cantante e produttrice UK che esplora una vasta gamma di suoni alternativi e contemporanei, seguito dalla producer francese Coucou Chloe, che porta il suo stile inconfondibile caratterizzato da bassi austeri e influenze glamour. La serata di venerdì si conclude con il dj set di Lola Haro, talento belga capace di creare sul dancefloor un’atmosfera unica e vibrante.

Sabato è il giorno dell'artista iraniana NAVA, la cui musica fonde cultura persiana e arrangiamenti sperimentali, e Izzy Spears, cantante di Atlanta il cui stile musicale è una fusione di vari generi, tra cui rock, punk, hip hop e grunge, dando vita a un live imperdibile. La rassegna si chiude con il dj set culto di Tornado Wallace, per lasciare un ricordo memorabile di questa edizione che vuole stupire e avvicinare le nuove generazioni ad un concetto di beneficenza unico nel suo genere.

Infatti, ogni euro ricavato dal Moninga Open Air Festival - e da tutti gli eventi dell’associazione - è destinato a supportare i progetti umanitari di Moninga in Africa a favore di bambini e bambine fragili che vivono in condizioni di grave difficoltà.